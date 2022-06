Ben Tre est déterminée à mettre en œuvre avec succès son mouvement d’émulation “Dong Khoi moi”

La ville de Ben Tre vue d’en haut

Dong Khoi (Soulèvement général) fut un mouvement des membres du Viêt Minh dans le Sud Vietnam pour appeler le peuple à se lever contre les forces de l’armée américaine et de la République du Vietnam. Le mouvement à Ben Tre en 1960 fut un jalon dans l’histoire de la lutte pour la libération nationale sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Président de Hô Chi Minh.

La victoire du mouvement Dong Khoi à Ben Tre encouragea la lutte dans de nombreuses autres localités. Le mouvement se propagea ensuite fortement dans tout le Sud.

Monument de Dong Khoi

Avec le mouvement Dong Khoi, la province de Ben Tre et toute la région Sud entrèrent dans l’Offensive générale et le Soulèvement du Printemps de 1975, dont la Campagne Ho Chi Minh fut le point culminant. La victoire finale ouvrit une nouvelle ère pour mettre le Vietnam sur la voie du socialisme.

Avec fierté de l’histoire glorieuse de leur localité, l’organisation du Parti et le peuple de Ben Tre promeuvent toujours la détermination et l’enthousiasme pour rendre leur province de plus en plus prospère.

Au cours des 62 dernières années, l’organisation du Parti et le peuple de Ben Tre ont surmonté de nombreuses difficultés, atteint des objectifs socio-économiques majeurs, et amélioré la vie matérielle et culturelle dans la localité.

En 2021, première année de mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, malgré le COVID-19, Ben Tre a réussi à lancer le mouvement d’émulation ” Dong Khoi moi” (Nouveau Dong Khoi) pour la période 2020-2025, avec une vision pour 2030.

Selon Tran Ngoc Tam, président du Comité populaire provincial, la production et la transformation de noix de coco, la transformation de produits aquatiques, les industries auxiliaires et les énergies renouvelables sont identifiées désormais comme des secteurs clés.

En 2022, le Comité populaire de la province de Ben Tre vise une croissance économique d’au moins 8-8,5%, outre un chiffre d’affaires à l’exportation de 1,5 milliard de dollars, un PIB par habitant d’au moins 2.000 dollars en moyenne, un taux d’urbanisation de 23%, et un pourcentage de ménages ayant accès à l’eau potable de 66%.

La province s’efforce de produire 2.000 MW d’électricité à partir d’énergies renouvelables. En outre, elle cherche à améliorer les infrastructures au service du transport d’énergie électrique.

Les principales tâches de la province dans les temps à venir consistent à accroître l’attraction des investissements, à développer les infrastructures, notamment celles des parcs et grappes industriels, a déclaré Tran Ngoc Tam.

Ben Tre continuera à promouvoir l’intégration internationale sur tous les aspects, créant une base pour son développement socio-économique, à mettre en œuvre de manière responsable les engagements avec les partenaires étrangers, à chercher à tirer le meilleur parti des opportunités et ressources de développement./.

