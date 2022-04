Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất và là đại diện châu Á duy nhất có mặt trong top 10 quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Trong tổng số doanh nghiệp cả nước, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 26,5%. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là khu vực chủ yếu do nữ làm chủ, đóng góp 40% GDP, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn do nữ doanh nhân làm chủ không chỉ là những doanh nghiệp tầm cỡ trong nước mà còn vươn ra quốc tế góp phần làm tăng uy tín và vị thế của đất nước Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) ra đời ngày 19/10/2014, với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Quyết định số 749/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Đây là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Việt Nam, là tổ chức duy nhất có tư cách pháp nhân độc lập; tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam. Tháng 8/2021, VAWE đã chính thức trở thành thành viên thứ 15 tham gia Mạng lưới kinh doanh liêm chính, với sự đồng hành của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc UNDP, Đại sứ quán Vương quốc Anh và 14 tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp thuộc nhiều đối tượng, lĩnh vực ngành nghề trên cả nước. Qua 7 năm xây dựng và phát triển, trong hành trình tập hợp, kết nối giá trị trong cộng đồng nữ doanh nhân, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam từ con số 3.000 hội viên cá nhân, 13 hội viên tổ chức đã phát triển rộng khắp ở cả ba miền đất nước, với 30 hội viên tổ chức và hơn 10.000 hội viên cá nhân. Các doanh nghiệp hội viên tham gia ở rất nhiều ngành nghề, đặc biệt là những lĩnh vực mới, khó, nhiều cạnh tranh (nông nghiệp công nghệ cao, du lịch dịch vụ, công nghiệp chế tạo, khoa học công nghệ, logistic…). Các thành viên Ban Thường trực, Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Hội Nữ doanh nhân các tỉnh thành đều là những doanh nghiệp do nữ làm chủ có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của các địa phương, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động./.