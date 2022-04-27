К 2025 году город Шокчанг завершит высокий уровень критериев города 2-го класса, подготовит материальные возможности и создаст ключевую базу данных, стремясь к умному городу.

Согласно планированию дельты Меконга на период 2021-2030 гг., с видением до 2050 г., недавно утвержденному, город Шокчанг (провинция Шокчанг) определен как экономический центр прибрежного субрегиона Восточного моря, центр аквакультуры, рыболовства и экспорта водных продуктов, морепродуктов, центр переработки агро-морепродуктов, индустрия экологически чистой энергии и центр историко-культурного туризма.

Наряду с развитием всей провинции город Шокчанг добился быстрых, всесторонних и устойчивых успехов, достигнув критериев города 2-го класса и в то же время ориентируя многие цели по направлению к более сильным прорывам в ближайшее время.

В период 2018-2020 годы средний темп экономического роста города достиг 15,81%, структура экономики города смещается в сторону увеличения доли промышленности, строительства и услуг, а доля сельского хозяйства по поставленным целям снижается. Доля несельскохозяйственных рабочих в целом по городу достигла 89,8%. Средний доход жителей города составляет 88,9 млн. донгов на человека в год, что в 1,4 раза превышает средний доход по стране.

Вид на город Шокчанг. (Фото: ВИА)

Город Шокчанг всегда создает благоприятные условия и привлекает инвесторов для реализации проектов, создавая просторный и современный городской облик. Кроме того, город всегда уделяет внимание работе по планированию и реализации. В настоящее время развитие города было одобрено Народным комитетом провинции в рамках реализации общего планирования строительства города Шокчанг до 2035 года с видением до 2050 года, Положения об управлении планированием, архитектурой, городским ландшафтом и программой городского развития города Шокчанг до 2030 года… для внесения своего вклада в решение задач социально-экономического развития.

В 2021 году в условиях многих трудностей, вызванных воздействием эпидемии COVID-19, экономика города сохранила хорошие темпы роста, доход на душу населения превысил целевой показатель Резолюции и увеличился на 3% за тот же период. Сектор обслуживания и торговли получает все возрастающую долю в структуре экономики и составляет более 54% от общего объема розничной торговли и услуг провинции. На обрабатывающую промышленность приходится более 70% промышленной стоимости и более 53% стоимости промышленного производства провинции.

Промзона Чанде, Шокчанг

В настоящее время Шокчанг является городом провинции, узловым пунктом городской системы провинции; имеет важное стратегическое положение с точки зрения безопасности и обороны, является воротами в провинцию Шокчанг и полюсом развития дельты Меконга. При этом город играет роль транспортного узла провинции, удобно соединяясь с большинством городов региона.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, thành phố Sóc Trăng đã đạt tiêu chí đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh. Trong thời gian tới, thành phố chú trọng thực hiện các giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và hiện tượng xâm nhập mặn trên địa bàn, nghiên cứu các giải pháp tăng cường sử dụng nước mặt, hạn chế và tiến tới dừng khai thác, sử dụng nước ngầm.

Hướng tới đô thị thông minh

По словам заместителя министра строительства Ле Куанг Хунга, город Шокчанг соответствует критериям города 2-го класса в провинции. В ближайшее время город сосредоточится на внедрении эффективных решений в отношении изменения климата, повышения уровня моря и вторжения соленой воды в этом районе, изучения решений по увеличению использования поверхностных вод, ограничению и прекращению эксплуатации и использования подземных вод.

Определяя стратегическую важность в отношении развития города Шокчанг, провинциальный партийный комитет Шокчанга на период 2020-2025 годов издал тематическую резолюцию о строительстве города Шокчанг в направлении устойчивого развития, достигающего критериев города 2-го класса, в направлении умного города в период 2021-2025 гг. и с видением до 2030 г.

По словам секретаря провинциального партийного комитета Шокчанга Лама Ван Мана, цель провинции состоит в том, что построить и развить город Шокчанг для достижения критериев города 2-го класса, создав основные основополагающие факторы для развития умного города, экоэкономического города и города с хорошими условиями жизни, высокой конкурентоспособностью, собственной идентичностью и устойчивым развитием, создающие движущую силу общего развития провинции.

В городе Шокчанг был создан Центр по применению науки и технологий в управлении городом, синхронно подключающим систему камер для управления и решения проблем городского порядка и санитарии, окружающей среды, общественного порядка и безопасности… к центру многозадачной обработки информации и управления Шокчанга.

К 2025 году город Шокчанг достигнет высокий уровень критериев города 2-го класса, подготовит материальные возможности и создаст ключевую базу данных, стремясь к умному городу.

Город Шокчанг стремится к 2030 году завершить необходимые факторы, обслуживающие строительство умного города Шокчанг, отвечающего ряду ключевых критериев города 1-го класса, чтобы повысить свою роль и конкурентоспособность города по сравнению с другими городами в дельте Меконга./.

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Зыонг Чи

Журналист ВИА