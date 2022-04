La ville de Soc Trang cherche à répondre d’ici 2025 aux critères d’une zone urbaine de garde II et prépare des infrastructures et bases de données pour devenir une ville intelligente.

Selon la Planification du delta du Mékong pour la période 2021-2030 et vision d’ici 2050 récemment approuvée, la ville de Soc Trang, dans la province méridionale du même nom, a vocation à devenir un pôle économique de la sous-région côtière de l’Est et une zone spécialisée dans l’aquaculture, la pêche, les exportations de produits aquatiques, la transformation des produits agricoles et aquatiques, les énergies renouvelables. Elle jouera également le rôle de pôle culturel et touristique de la région.

Entre 2018 et 2020, la croissance économique moyenne de la ville a été estimée à 15,81%. Le revenu annuel moyen par habitant s’élevait à 88,9 millions de dongs, soit 1,4 fois plus que la moyenne nationale. La proportion de travailleurs dans les secteurs non agricoles a atteint 89,8 %. Soc Trang a toujours créé​des conditions favorables pour attirer des investissements dans ses projets urbains.

Une vue de la ville de Soc Trang. Photo: VNA

Actuellement, cette localité déploie le Plan directeur sur la construction de la ville de Soc Trang jusqu’en 2035 avec vision pour 2050.

Les règlements sur la gestion de la planification, de l’architecture, du paysage urbain et du programme de développement urbain de la ville de Soc Trang jusqu’en 2030 ont été approuvés par le Comité populaire provincial et sont en cours de mise en œuvre.

En 2021, malgré l’impact du COVID-19, l’économie municipale a maintenu une croissance assez élevée et le revenu moyen par habitant a connu une hausse de 3% en rythme annuel. Les secteurs du commerce et des services ont occupé un rôle de plus en plus important dans la structure économique municipale, représentant plus de 54% du total des ventes au détail de biens et de services de la province. L’industrie manufacturière a représenté plus de 70 % de la valeur industrielle et plus de 53 % de la valeur de production industrielle de la province.

Parc industriel de Tran De, ville de Soc Trang

Dans un proche avenir, la ville se concentrera sur la mise en œuvre de mesures pour répondre au changement climatique, à l’élévation du niveau de la mer et à l’intrusion saline et cherchera à promouvoir l’utilisation des eaux de surface et à limiter l’exploitation et l’utilisation des eaux souterraines, a demandé le vice-ministre de la Construction Le Quang Hung.

Le comité provincial du Parti pour le mandat 2020-2025 a publié une Résolution sur le développement durable de la ville, répondant aux critères d’une zone urbaine de garde II et s’orientant vers une ville intelligente pour la période 2021-2025 et à l’horizon 2030.

L’objectif de la province est de faire de Soc Trang une zone urbaine de garde II et à plus long terme une ville intelligente, une ville éco-économique, une zone urbaine dotée d’une haute qualité de vie, d’une forte compétitivité, d’une identité culturelle unique, a déclaré le secrétaire du comité provincial du Parti, Lan Van Man.

Un centre d’application des sciences et technologies pour la gestion urbaine a été créé, permettant la connexion synchrone de systèmes de caméras pour gérer et traiter les problèmes en matière de maintien de l’ordre et de protection de l’environnement. Ce centre sera également connecté au Centre provincial de gestion de l’information et de contrôle multi-tâches./.