Bien que la demande pour les voyages en avion soit toujours plus faible qu’avant le déclenchement de la pandémie de COVID-19, de nombreux signes positifs ont été constatés au cours des premiers mois de 2022, grâce à la réouverture progressive du marché touristique. Selon les prévisions, le secteur de l’aviation se développera à nouveau cette année.

Le gouvernement est en train de mettre en œuvre de nombreux mécanismes et politiques pour soutenir le secteur tels que réduction de 50% des prix de décollage et d’atterrissage et des frais de service de contrôle de la circulation aérienne pour les vols intérieurs; l’application d’une réduction de 50 % de la taxe de protection de l’environnement sur le kérosène en 2022; etc.

Les compagnies aériennes reprennent progressivement leurs lignes aériennes, augmentent la fréquence des vols pour répondre aux besoins de déplacement de la population. En outre, elles s’efforcent d’améliorer et de perfectionner leurs opérations afin d’offrir des expériences de vol sûres et pratiques aux clients.

Les compagnies aériennes du Vietnam ont repris les lignes aériennes internationales vers des pays tels que le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, Singapour, etc. Ces signes positifs contribuent à consolider la confiance de l’industrie aéronautique.

Augmenter les vols au service du tourisme

Selon Nguyen Phuoc Thang, de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, le marché aérien du Vietnam maintiendrait une croissance de transport de passagers allant de 8 à 10% par an et celle de biens de 10 à 12% par an dans la période post-COVID-19.

Le secteur de l’aviation augmentera également le niveau de mise en œuvre effective de la surveillance de la sûreté et de la sécurité à 80-90 %; assurera la capacité de gestion des vols de 2,5 à 3 millions de vols/an. Notamment, il améliorera sa capacité d’exploitation du système aéroportuaire à l’échelle nationale, passant de 91 millions à 180-200 millions de passagers d’ici 2025.

Pour le marché domestique, de fin mai à fin août chaque année, les compagnies aériennes vietnamiennes se concentreront sur l’augmentation des vols sur les lignes touristiques.

En ce qui concerne la collaboration entre l’aviation et le tourisme, le Service municipal du tourisme et l’EURL des services au sol à l’aéroport du Vietnam (VIAGS) ont signé à Ho Chi Minh-Ville une convention de coopération visant à accélérer la reprise et le développement touristiques dans la ville sur la période 2022-2027.

Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme de Ho Chi Minh-Ville

Selon Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme, il s’agit d’un jalon important pour que le secteur touristique de la mégapole du Sud prenne son essor.

Pour stimuler le secteur de l’aviation, il faut lancer des appels d’investissement dans et hors du pays, renforcer les échanges commerciaux, a déclaré Luong Thi Xuan, fondatrice de Vietnam International Aviation Expo./.