Desde el surgimiento de la pandemia de COVID−19, el pueblo vietnamita ha manifestado, una vez más, la forja principal de su carácter: la solidaridad y la unidad.

La pandemia del COVID-19 fue, es y continuará siendo un desafío no solo para Vietnam, sino para toda la humanidad. Gracias a la participación proactiva, los esfuerzos incesantes y el consenso de todo el pueblo, la prevención y lucha contra la enfermedad se ha llevado a cabo en una escala sin precedentes en el país.



La pandemia amenaza la seguridad y la salud de la población, causa perturbaciones en la sociedad y afecta severamente la economía, especialmente a los sectores más vulnerables. Muchas personas han perdido su trabajo o visto reducidos sus ingresos.

Después de los éxitos iniciales en el control del virus, Vietnam sufrió un fuerte golpe causado por la cuarta ola de COVID-19 con la aparición de la variante Delta altamente peligrosa.



El país entró en un período repleto de retos cuando la pandemia estalló con una mayor intensidad y una propagación más rápida. Sin embargo, en ese tiempo seguimos siendo testigos de un Vietnam unido, solidario y determinado para vencer todas las dificultades, bajo la dirección y gestión firme, cercana y pronta del Partido y el Gobierno. Cada localidad, organización y persona tiene formas creativas y realistas de trabajar juntos para ganar la batalla contra el coronavirus.

Un médico se despide de sus familiares antes de partir al sur para apoyar a la provincia de Binh Duong en la lucha contra el COVID-19 (Foto: VNA)

Poner en alto la gran unidad nacional

Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, el Partido y el Gobierno de Vietnam han aplicado y desarrollado creativamente el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh sobre la gran unidad nacional para convocar a la solidaridad de la gente, creando una inmensa fuerza colectiva para superar la epidemia.



El 30 de marzo de 2020, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y entonces presidente, Nguyen Phu Trong, llamó a la unidad y el consenso en la voluntad y acción para implementar de manera drástica y efectiva las directrices del Partido y el Estado, así como la dirección y administración del Gobierno y el Primer Ministro.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, llamó a intensificar la unidad nacional para frenar la pandemia (Foto: VNA)

En el llamamiento, el líder partidista escribió: “Nuestro pueblo tiene la tradición de patriotismo y humanismo. Cada vez que el país afronta un desafío, esa tradición se eleva a un nivel mucho más alto. Todas las personas se han unido al Partido y al Estado para prevenir y contener la pandemia…”.

“Cada vietnamita es un soldado. Cada distrito, comuna, pueblo, aldea y barrio residencial, e incluso cada familia, es una fortaleza en el frente contra la pandemia de COVID-19”, subrayó.

En la ceremonia de lanzamiento de la campaña de donaciones a favor de la lucha contra el coronavirus el 27 de mayo, el Presidente Nguyen Xuan Phuc afirmó: “Vietnam es un pueblo con tradición de solidaridad, que muestra siempre su valentía y firme determinación al enfrentar todos los peligros y desafíos. Por lo tanto, no hay dificultad que nuestro país no pueda superar. En este momento, la virtud de nuestro pueblo una vez más se ha consolidado y promovido integralmente”.

El mandatario hizo un llamado a los estratos sociales, empresas, organizaciones y compatriotas en el extranjero a contribuir y apoyar la lucha antiepidémica; a la par de pedir mantener alta la vigilancia en este combate.

“Cada persona debe poner siempre en alto el sentido de responsabilidad por sí mismo, por la familia y comunidad, no bajar la guardia y luchar contra la pandemia como combatir al enemigo”, exhortó.

En el acto de presentación del Fondo de Vacunas contra el COVID-19 el 5 de junio, el primer ministro Pham Minh Chinh enfatizó: “En la lucha contra el coronavirus, el consenso de la gente es la clave para que abramos la puerta para salir de la pandemia y volvamos a una vida normal, tranquila, pacífica y segura”.

Tratamiento a paciente de COVID-19 en el hospital de Cho Ray, en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Inmediatamente después de la detección del primer caso en el país, los centros sanitarios a nivel provincial, los hospitales a nivel central y las instalaciones médicas de las ramas policial y militar se ponen al máximo funcionamiento para recibir y tratar pacientes. El Ministerio de Salud también brinda información rápida y oportuna sobre la situación epidémica cada hora y todos los días. Las localidades han incrementado la divulgación de informaciones para que las personas no bajen la guardia, cumplan estricta y cabalmente las normas de prevención y control del COVID-19, notifiquen con prontitud a las autoridades locales cuando detecten casos de ingreso ilegal a la comunidad para su manejo oportuno.

La solidaridad, fuerza para superar la pandemia

A más de un año desde el estallido de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, la palabra “solidaridad” se ha mencionado tanto y más que nunca. La solidaridad del pueblo vietnamita ha sido, es y será promovida por todo el sistema político.

Todo el pueblo, se une y contribuye al enfrentamiento de la pandemia, que cada día y cada hora amenaza la salud y la vida de las personas. Todas las capas sociales expresan su patriotismo mediante acciones prácticas y eficaces.

Cabe recordar que en 2020, cuando la ciudad central de Da Nang se convirtió en el centro epidémico de todo el país, recibió un aluvión de asistencia y apoyo, que sean grandes o pequeños, de personas de todo el país. Y también a partir de Da Nang, las cocinas benéficas, las comidas gratuitas, los miles de vehículos que llevan a los voluntarios a la urbe, convocados y donados por organizaciones e individuos, no han dejado de multiplicarse y extender a otras regiones afectadas por la pandemia.

Jóvenes voluntarios distribuyen raciones de comida para atender a pacientes del COVID-19 y las fuerzas de primera línea en la lucha contra el mal (Foto: VNA)

En medio de la evolución complicada del COVID-19, han surgido muchas formas creativas de la comunidad para apoyarse en superar las dificultades. Estas son las tiendas de cero dong (moneda nacional de Vietnam), mercados de cero dong y cajeros automáticos de arroz y mascarillas…

Cuando Ciudad Ho Chi Minh se convirtió en el foco epidémico, se pudo ver cómo los miembros del modelo “Cocina para niños” en el distrito de Go Vap entregaron comidas a las personas estacionadas en los puestos de control de aislamiento médico. La Confederación de Trabajadores de la ciudad emitió un plan de apoyo de emergencia para los trabajadores afectados por la epidemia. En consecuencia, los empleados con ingreso bajo, las embarazadas y con niños menores de seis años, los trabajadores que padecen enfermedades graves… recibieron respaldo.

En respuesta al llamamiento del Partido, el Estado y el Gobierno, cientos de miles de personas, organizaciones y empresas, aunque afectadas por la epidemia, todavía se mostraron dispuestas a apoyar con miles de millones de dong para contribuir al Fondo de Vacunas contra el COVID-19. No solo en el país, una gran cantidad de vietnamitas en el extranjero siempre miran hacia la Patria y están listos para enlistarse a la lucha contra la pandemia.

En la primera línea de combate, decenas de miles de miembros del personal médico y soldados del ejército acudieron sin reservas a las áreas afectadas por la pandemia para salvar y tratar a las personas. Más de 200 miembros del personal médico de la provincia de Quang Ninh se desplazaron a la vecina Bac Giang para combatir la enfermedad, mientras el Ministerio de Salud envió a más de 400 trabajadores para apoyar a esa localidad en la vacunación y las pruebas.

En Vietnam, al igual que en muchos otros países, hubo una oleada excepcional de ayuda mutua. No quedarse al margen de esa campaña, muchos extranjeros junto a los pobladores locales han trabajado en acciones solidarias en la comunidad.



Tran Tuyet Le, oriunda de Hanoi, dueña del restaurante My Hanoi Kitchen y casada con el británico Peter, quien es propietario de DF, Distric Federal, el sitio más popular de comida mexicana en Ciudad Ho Chi Minh, realizó junto a sus hijos un plan de trabajo social.



Todos los días desde las 5 a.m., juntos a su staff, cocinan menús para vecinos con escasez de recursos, policías, voluntarios y personal de salud. Se encargan de hacer las entregas, y ponen tanta pasión en sus palabras que no quieren olvidarse de agradecer a la Policía de Thao Dien, que constantemente brinda información para ayudar a la comunidad.



A su vez, en las redes sociales, ayudan a los extranjeros con las traducciones de las últimas noticias sobre la vacunación.



Otro establecimiento del distrito Thao Dien de Ciudad Ho Chi Minh es Ararat Restaurant & Messo Lounge. Uno de sus propietarios, el señor Shant, comentó que, por ejemplo, se donaron más de 250 comidas en un día al Hospital N8 y a gente de escasos recursos en el distrito An Phu, así como a las autoridades del Comité Popular.



Asimismo, emprendedores gastronómicos como la Pizzería 365, dejaban en heladeras callejeras pizzas y pastas para que pudieran tomarlas quienes las necesitaran.

Mientras, otro de los trabajos voluntarios que se dio en la zona fue el de grupos de compradores. Lugareños y extranjeros cada día tomaban órdenes de compras para diferentes familias, un trabajo de equipo coordinado y alineado desde la compra de los productos hasta su entrega.

Con el espíritu de “luchar contra la pandemia como combatir al enemigo”, el Partido y el Gobierno de Vietnam llamaron a la gente a ser determinantes y unirse para crear la sinergia en la lucha contra la pandemia. Desde entonces, se movilizó la fuerza colectiva para responder a la epidemia y de ahí vemos el sentido profundo y el gran valor humano de las decisiones del Partido y del Gobierno, de la participación de todo el sistema político, los ministerios, ramas y el pueblo… En medio de las dificultades y los desafíos, los buenos valores de los vietnamitas brillan más que nunca. Y esas cualidades fortalecerán aún más la determinación del país de luchar contra la pandemia./.

Ariel Barredo Coya- Thu Trang