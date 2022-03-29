世界正迎来第四次工业革命大潮来袭，数字技术呈爆发式发展，为每一个国家、每一家企业和每一个人的发展带来巨大机会和挑战，同时对各个机关、单位和地方政府带来深远的影响。



越南数字经济增长速度居东盟首位，从2015年至今，越南数字经济年均增速达38%，而东盟地区的平均增速为33%。越南确定至2025年，数字经济占国内生产总值的20%，数字经济在每个行业、领域所占的比重至少达10%。

越南是本地区电子商务市场增长速度最快的国家

越南电子商务市场日益开放，活动规模、参加对象、活动流程及货物与服务供应链等方面都丰富多样。现代的互联网基础设施以及技术的应用已有助于推动电子商务发展成为国家数字经济发展进程中的重要支柱。



接受越通社记者采访时，越南工贸部副部长阮生日新表示，越南电子商务已实现跨越式发展，对国民促进经济的发展以及越南数字经济的未来扮演重要作用。他强调，越南推进电子商务发展已成为了必然趋势，新冠肺炎疫情即扮演催化剂，又有助于推进此进程更快速、更强劲地进行。

越南工贸部副部长阮生日新在越南电商周开幕式上发表讲话。

尽管在2020年遭受新冠肺炎疫情所带来的严重影响，但越南电子商务仍不断蓬勃发展，成为东南亚地区增长速度最快的电子商务市场之一。据越南电子商务白皮书，2020年，越南电子商务市场增速达18%，规模达118亿美元，是东南亚地区电子商务增长速度达两位数的唯一一个国家。据由谷歌、淡马锡及其合作伙伴贝恩公司《2019年东南亚数字经济》报告显示，2019年越南数字经济规模达逾120亿美元，同2015年相比增加4倍。预计到2025年，越南互联网经济规模约520亿美元，在东盟地区内排名第三。

在新冠肺炎疫情连续来袭越南的背景下，2021年在越南，电子商务市场日益成为越南企业渡过困难的有效方案，同时给企业带来新的发展机会。越南消费者的购物消费习惯正在从传统购物方式转为网上购物方式。



据工贸部的调查结果显示，截至2020年，越南网络购物用户约为4930万人（2016年，越南全国网络购物用户仅为3270万人）。



河内和胡志明市已被列入本地区数字经济发展最快的7大城市名单。目前，胡志明市电子商务平台共567个，销售网站超过20680个和贸易服务供应应用134个。尽管新冠肺炎疫情持续蔓延，对货物流通造成严重影响，但2021年许多电子商务平台和网站的营业收入仍实现高增长。许多经营行业凭借数字经济平台而更为活跃，如社交网（脸书、照片墙）、娱乐渠道（Netfix、Pinterest）、交通运输（Uber、 Grab、Go Viet）、批发与零售平台（Lazada、Shopee）等的线上广告。电子商务市场规模达约50亿美元，线上旅游服务收入约达40亿美元，线上交流所得收入达30亿美元，网约车收入约达10亿美元。

越南也成为东盟电商领域中引资最多的第三大国家，其主要投入于信息技术、互联网平台经营公司，如MoMo、Sendo、Topica，从而为推动越南发展成为备受国内外投资商青睐的目的地做出贡献。

电子商务强劲发展一直在为国内运输服务企业带来更多机会。物流服务和传送服务就是完成电子商务业务流程中的重要环节。多式联运将所有运输方式相连接，进而服务于生产商、分销商的供应和销售需求以及消费者的采购需求。对电子商务企业来说，由企业承担的交接货工作有助于减少订单处理时间、运输成本，同时为供应服务的形成与发展奠定了坚实的基础。据世界银行的报告，服务于电子商务的越南物流市场规模高达5.6亿美元。

跨境电子商务—企业开拓国外市场的有效渠道

“越南国家摊位” 公布仪式

电子商务帮助消费者通过互联网在国际市场上购物，并成为“世界消费者”，同时帮助个人和企业便于推介产品和向消费者交接货物。此外，参与到在线出口、进口体系，跨境电子商务各个环节将为越南企业进行交流，学习借鉴经验，进而完善自己的产品，提升企业能力水平和原产于越南的货物质量，把更多越南牌的产品送至世界多国市场的消费者手中等创造机会。



以支持电子商务的发展和通过跨境电子商务促进越南商品走出国门的目标，电子商务和数字经济局2021年11月举行“越南国家摊位”活动媒体记者吹风会，“越南国家摊位”活动首次在JD.com国际电子商务平台举行。Vinanutrifood、Viettel Post、VPBank以及Visa等电子商务和数字经济局的合作伙伴已公布为越南生产企业提供切实服务的政策，如在外国市场进行产品促销政策、运输政策、贷款支持政策等。

越南着力发展健康发展的电子商务市场

把握贸易中的数字化转型趋势将有助于提升越南企业的改革创新能力以及贸易活动质量。越南已开始努力推进贸易中的数字化转型。政府总理2021年11月22日已颁布第1968号决定，批准在2021-2030年阶段推进贸易促进活动中的信息技术应用和数字化转型提案。



然而，越南工贸部竞争与保护消费者局表示，近年来，随着电子商务的发展，涉关消费者权益的违法行为也逐渐增加。据统计，消费者投诉案件每年多达500-2000起，主要涉个人信息泄露、卖家诈骗等问题。



为了营造重要的法律体系，以在电子商务环境下保护消费者的权益，政府已颁布修改补充有关电子商务的第52/2013/NĐ-CP议定的第85/2021/NĐ-CP议定。根据该议定，各电子商务平台在销货中必须本着信息公正透明原则，让消费者在购物可充分了解产品特点。特别是，该议定新增了许多规定，其中要求商人、电子商务服务组织增加对产品销售工作的责任。除了要求各电子商务平台对商品信息、售货规定、许可证、网络环境中的经营许可证透明外。第85/2021/NĐ-CP议定还将脸书、Zalo、照片墙等社交网上的线上经营活动列入管理范围。

电子商务被视为在安全适应新冠肺炎疫情的背景下促进越南经济复苏和发展的核心问题之一。

另一方面，于2019年1月22日签署，并于2021年12月2日生效的东盟电子商务协定，已设立了共同原则与规则，旨在促进东盟地区电子商务的发展，同时增强这些原则和规则的执行能力。该协定将成为执行本地区电子商务规定的有效工具，同时为面向地区综合型数字技术经济铺平道路。协定的执行还有助于推进本地区新冠肺炎疫情后的经济复苏做出积极贡献。

越南工贸部副部长阮生日新表示，在我们必须适应的新常态下，电子商务更彰显出其在社会生活中必不可少的作用，而各家企业、组织必须尽快将数字化转型措施应用于经营和管理活动中，如全渠道销售、订单管理工具、智能仓储运输等。以辽阔的市场余地以及党和国家关于推进电子商务健康可持续发展的的主张和政策，电子商务被视为在安全适应新冠肺炎疫情的背景下促进越南经济复苏和发展的核心问题之一。

电子商务活动正在深入几乎所有生产经营领域，致力于促进经济的发展。电子商务同时也是现代的销售渠道，有效服务于人民的现代生活。然而，越南电子商务的发展仍面临许多挑战，如线上购物者的信任、交货方式、信息安全保密、运输基础设施等。因此，政府和职能机构应采取强有力措施，保护消费者的权益，推进越南电子商务的发展。（完）

阮明恒

黎氏贤