在1991年12月26日举行的第八届国会第十次会议决定将顺海省分为宁顺和平顺两个省。 1992年4月1日，宁顺省重新设立，行政区划包括潘郎-塔占市和宁山、宁海、宁福3县。

宁顺省人民委员会主席陈国南

宁顺省人民委员会主席陈国南表示，多项机制和政策的出台为宁顺省经济社会发展构建良好的法律走廊，同时越南革新和工业化、现代化事业促使越南日益深入国际社会也为宁顺省的建设和发展带来诸多机遇。

重建的前10年（1992-2000年）是宁顺全省面临诸多挑战的时期。为了重建，宁顺省已攻坚克难、把握方向、奋发向上。

进入21世纪的第一个十年（2001-2010年），宁顺省有效发挥潜力和优势，从而使经济实现良好、比较全面的增长，2010年经济规模比2000年增长5.7倍，年均增长8.31%。

近10年来，宁顺不断提升自己的地位，以新的战略、规划和思维，朝着快速、可持续的方向全面发展。特别是，越南政府于 2018 年 8 月 31 日颁布第 115/NQ-CP 号决议，为宁顺省发挥潜力和竞争优势，大力吸引投资，尤其是将该省建设成为国家可再生能源中心创造便利条件。

宁顺省人民委员会表示，3年来，尽管由于新冠肺炎疫情的影响，宁顺省面临许多困难，但其生产总值增长率仍然位居全国前列，在63个省市中排名第4位。

在发展过程中，宁顺省的面貌发生了迅速的变化。技术基础设施体系朝着现代化、同步方向进行投资和升级；形成许多小区，面貌焕然一新。

从一个基础设施落后的省份，到现在宁顺省拥有海港、铁路、公路、水利系统，同时形成并正在成为全国能源和可再生能源的中心。

宁顺省面临许多困难，但其生产总值增长率仍然位居全国前列，在63个省市中排名第4位。

在 2021 – 2030 年期间，宁顺省的目标是使年均经济增长率达到 10.84%。

在 2021 – 2030 年期间，宁顺省的目标是使年均经济增长率达到 10.84%。为实现上述目标，宁顺省继续加快经济结构调整，深度进行增长模式革新，应用科技，推动创新和数字化转型、数字经济、数字社会，提高经济体的竞争力。

宁顺省人民委员会主席陈国南表示，今后，该省将继续加大行政审批制度改革，改善投资环境和提高竞争力。

宁顺省将重点发展潜力大的重点产业和领域，特别是能源、可再生能源、高档旅游、高科技应用的特色农业、海洋经济、城市经济和该省南部地区重点经济区。





此外，宁顺省将最大限度地调动资源来投资完善基础设施，优先投资交通基础设施、海港、水利、小区、产业集群、输电、数字信息、卫生、教育、文化和旅游等领域，以满足与环境保护和应对气候变化相关的经济社会发展要求。（完）

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