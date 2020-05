Le Vietnam est stable

Hanoï, 21 mai (VNA) - Le Vietnam a passé 35 jours consécutifs sans nouveaux cas d’infection intracommunautaire par le coronavirus SARS-CoV-2. Les ordres de confinement dans les zones à haut risque ont tous été levés. L’assouplissement des règles de distanciation sociale à travers le pays a été mis en œuvre. La vie au Vietnam revient progressivement à la normale.

L’épidémie de COVID-19, qui a explosé fin décembre 2019 dans la ville chinoise de Wuhan, est devenue rapidement une menace terrible à l’échelle mondiale. Afin de prévenir et d’empêcher le COVID-19 de se propager dans la communauté, de nombreux pays ont ordonné la fermeture des frontières internationales et des lignes aériennes, la déclaration de l’état d’urgence et la mise en quarantaine de l’ensemble du territoire national.

Au 21 mai, le monde comptait 212 pays signalant au total près de 5,1 millions de cas, dont 329.768 décès. Particulièrement, les Etats-Unis qui a confirmé le premier cas en même temps que le Vietnam, le 22 janvier 2020, a enregistré jusqu’à présent au total de plus de 1,593 million de cas, dont plus de 94.941 décès.



Dans ce contexte, le Vietnam est considéré comme l’un des cinq pays les plus exposés au risque d’infection en raison de sa frontière commune avec la Chine de plus de 1.430 km. Cependant, le Vietnam a pris conscience du danger d’une épidémie qui pourrait faire des ravages dans un pays en développement et donc, le pays a agi de manière rapide et décisive, en prenant des décisions en temps opportun.

Jusqu’à présent, le Vietnam, un pays avec une longue frontière terrestre avec la Chine, avec une population de 97 millions d’habitants, n’a enregistré que 324 cas de contamination, dont 264 guéris et aucun décès. Le Vietnam est l’un des pays les plus peuplés ayant connu le taux d’infection le plus bas au monde. Un succès dû à la grande détermination politique du Parti, de l’Etat et du gouvernement ; aux multiples mesures de préventions efficaces considérées comme des “modèles” dans le monde, et du large consensus social de tous les Vietnamiens dans et hors du pays.

Grande détermination politique

Lorsque les Vietnamiens célébraient le Nouvel An lunaire, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc avait tenu une réunion gouvernementale déclarant la guerre contre le coronavirus. Depuis, le Vietnam a déployé un modèle de contrôle de l’épidémie exemplaire dans un pays aux ressources limitées mais au fort leadership.

Le 27 janvier 2020 (soit le 3e jour du 1er mois lunaire), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré lors d’une séance de travail de la permanence du gouvernement qu’une lutte contre le coronavirus était imminente, car le virus était sorti de Chine et «se propagerait bientôt au Vietnam», a-t-il jugé.

Dans l’esprit de «mieux vaut prévenir que guérir», le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a même demandé : “Combattre l’épidémie, c’est combattre l’ennemi”, «le Vietnam est prêt à sacrifier les avantages économiques pour mieux protéger la santé et la vie des habitants». Dans ce combat de longue haleine contre le nouveau coronavirus, fidèle à sa devise de “ne laisser personne derrière”, le gouvernement vietnamien a pris les devants.

Cette déclaration a depuis été saluée par les médias internationaux pour la légitimité, l’affirmation de soi et la bravoure des dirigeants vietnamiens, affirmant que l’alerte rapide et la mise en œuvre de mesures de prévention et de contrôle drastiques - plus que celles recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) - dès au début ont aidé le Vietnam à contrôler efficacement le propagation du coronavirus dans la communauté.



Les médias internationaux ont mentionné à plusieurs reprises le slogan “Combattre l’épidémie, c’est combattre l’ennemi”, ce qui a suscité l’esprit anti-épidémique fort et la solidarité nationale.

Dans son article intitulé « Coronavirus : comment le Vietnam a limité la propagation du virus ? » publié le 19 avril, le journal francais Le Figaro a montré les mesures appliquées par le Vietnam pour combattre ce virus mortel. “268 cas, 198 guérisons et 0 mort. Avec ce bilan, le Vietnam devient un exemple dans la lutte contre le coronavirus, y compris pour les pays occidentaux”, a indiqué Le Figaro. L’article a cité l’explication de Kidong Park, représentant de l’Organisation mondiale de la santé au Vietnam, au Journal du dimanche, “Dès les premiers cas de contamination en Chine, le gouvernement vietnamien a pris la menace très au sérieux”.

Le Dr John MacArthur, directeur national de la Thaïlande pour les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), a salué la réponse du Vietnam et l’a attribuée à “des systèmes de santé publique solides, l’approche pangouvernementale” et une énorme équipe de “détecteurs de maladies” pour effectuer la recherche des contacts.

Reuters a également publié un article saluant les succès du Vietnam dans la lutte contre la pandémie. “Les étapes sont faciles à décrire mais difficiles à mettre en œuvre, mais ils ont réussi à les mettre en œuvre maintes et maintes fois”, a cité Matthew Moore, un officiel basé à Hanoi des CDC, qui a assure la liaison avec le gouvernement vietnamien sur l’épidémie depuis début janvier. Il a ajouté que les CDC ont “une grande confiance” dans la réponse du gouvernement vietnamien à la crise.

Los Angeles Times a estimé que le Vietnam était un point lumineux rare et surprenant dans la pandémie de COVID-19. Des experts du journal américain ont évalué l’efficacité des mesures précoces et résolues que le Vietnam a prises telles que l’interdiction presque tous les voyages en provenance de Chine, la fermeture des écoles en fin janvier; l’isolement des dizaines de milliers de personnes et la supervision des contacts de patients atteints du SARS-CoV-2.

La page Marketplace a souligné qu’un appareil de sécurité puissant et un système d’administration locale efficace ont permis au Vietnam d’avoir immédiatement des informations sur la situation de l’épidémie et d’appliquer l’isolement. Selon l’article, le Vietnam a choisi une méthode plus économique pour lutter contre la pandémie, au lieu d’appliquer les tests de masse comme l’Allemagne et la République de Corée. L’article a abordé des facteurs contribuant au succès du gouvernement vietnamien tels que les réglementations et directives médicales du pays, la mise en quarantaine pendant 14 jours pour tous les citoyens vietnamiens et étrangers entrant au Vietnam depuis mi-février, etc.

L’agence de presse russe Sputnik a cité le 23 avril les analyses de Maxim Syunnerberg, spécialiste russe sur le Vietnam, concernant la lutte du pays d’Asie du Sud-Est contre le nouveau coronavirus. Selon l’expert russe, les résultats encourageants au Vietnam sont dus à trois facteurs principaux : actions rapides et opportunes des autorités, comportement responsable de la population, informations transparentes.



Mesures préventives efficaces

À mi-janvier, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a donné un avertissement sur la propagation du COVID-19 et a appelé chaque citoyen vietnamien à être prêt à faire face à cette épidémie.

Le Vietnam a rapidement fondé le Comité directeur national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 et créé des scénarios de réponse à différents niveaux tout en traçant et en appliquant efficacement cinq étapes décisives: prévention, détection, quarantaine, localisation et enrayement de l’épidémie ; ainsi que la devise des «quatre sur place»: leadership sur place, forces sur place, mise en quarantaine sur place et traitement sur place.

Le Docteur Kidong Park, représentant en chef de l’OMS au Vietnam, a grandement apprécié la devise des «quatre sur place» du Vietnam, affirmant qu’elle a aidé le pays à réagir rapidement et à réduire la surcharge dans les hôpitaux gérés par le centre. Les patients contaminés par le SARS-CoV-2 sont traités dans les établissements locaux au lieu d’être transportés vers des établissements de santé de niveau supérieur. Kidong Park a souligné tenir en haute estime l’esprit proactif et résolu du gouvernement vietnamien, et exprimé sa forte impression devant la coopération de tous les Vietnamiens dans la prévention et la lutte contre le COVID-19. Il a constaté que le Vietnam avait bien mené les travaux de mise en quarantaine. ll a souligné que le pays était proactif et résolu dans la prévention et la lutte contre l’épidémie. Tout le système politique s’est mobilisé, notamment les forces armées et policières, a-t-il déclaré.



La distanciation sociale est la prochaine mesure ferme que le gouvernement a adoptée lorsque le pays détectait une infection au sein de la communauté. Cette mesure a contribué à minimiser les mouvements de personnes et à limiter les rassemblements - causes fondamentales de la propagation rapide de cette maladie.

Le professeur associé, docteur Tran Dac Phu, ancien chef du Département de la médecine préventive du ministère de la Santé, a déclaré qu’au lieu de procéder à des tests massifs, le Vietnam s’est concentré sur l’isolement des personnes infectées et la recherche de leurs contacts.

“Les tests massifs sont bons, mais cela dépend des ressources de chaque pays”, a-t-il déclaré. «Il est important d’identifier qui a pu être en contact avec une personne infectée ou qui est revenu d’une zone épidémique.»



En plus de la recherche approfondie de ceux qui ont été en contact avec des cas de COVID-19, le Vietnam a également établi 140 points de quarantaine à travers le pays, d’une capacité de plus de 40.000 cas avec le soutien d’étudiants en médecine et d’agents de santé retraités.



Le succès du Vietnam dans ce combat, selon le Financial Times, dépend en partie de la mobilisation du personnel médical et militaire, de la surveillance des cas suspects, et du réseau de communication.



Dans un article saluant les efforts du Vietnam dans sa lutte contre l’épidémie de COVID-19 publié le 24 mars, le Financial Times a rapporté les propos de Carl Thayer, professeur émérite à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud Canberra, qui a déclaré : ‘’Le Vietnam est une société de mobilisation. C’est un État à Parti unique qui dispose d’importantes forces de sécurité publique, de l’armée et du Parti lui-même. Et c’est un gouvernement efficace pour répondre aux catastrophes naturelles”.



Le succès initial du Vietnam dans le ralentissement de la propagation de la pandémie de COVID-19 était dû à une communication claire et une transparence de l’information, ainsi qu’un solide soutien technologique. Le gouvernement a utilisé les médias sociaux et les technologies de l’information pour promouvoir l’information sur la lutte contre le COVID-19, fournir les dernières informations sur l’épidémie ainsi que les mesures préventives, rectifier rapidement les fausses informations, tout en collectant systématiquement des informations et identifiant des zones d’exposition à risque le plus vite possible…

Un large consensus social

Il est clair que le Vietnam a réussi à contrôler la maladie grâce à sa stratégie de mobilisation sociale dans son ensemble, dont l’armée, les forces de sécurité, les autorités à tous les niveaux et les individus.

La plus grande force du Vietnam est l’unanimité de tout le peuple. La clé de son succès réside dans les actions rapides et la détermination du gouvernement, a déclaré Manuel Wendle, expert financier, au journal allemand Die Oberbadische.



Selon lui, le succès du Vietnam dans sa lutte contre l’épidémie n’est pas surprenant. Des décisions politiques, des mesures préventives strictes appliquées dans tout le pays ont bénéficié de l’unanimité de la société, a-t-il déclaré.

Le Vietnam a prouvé qu’une évaluation précoce des risques, une communication efficace et une étroite coopération entre le gouvernement et les habitants pouvaient aider un pays disposant de ressources limitées et d’un système de santé modeste à contenir et à vaincre une pandémie.



Le Vietnam n’est pas le pays le plus puissant du monde mais dans la lutte contre COVID-19, il se classe deuxième au monde, derrière la Chine, et premier en Asie du Sud-Est dans le classement de la confiance de sa population en les mesures prises par le gouvernement, selon une étude réalisée dans plus de 23 pays et territoires par l’agence de recherche sociale basée à Singapour Blackbox Research et la société Toluna relevant du groupe ITW.

Les résultats indiquent que grâce aux préparatifs rigoureux et proactifs du système politique depuis le début de l’épidémie et à la direction déterminée du Parti et de l’État, le peuple vietnamien a témoigné d’une grande confiance et d’une grande satisfaction à l’égard des mesures prises par le gouvernement. En particulier, 94% des Vietnamiens sondés affirment que la transparence des informations a aidé le peuple à maintenir sa confiance au gouvernement.

David Black, fondateur et PDG de Blackbox Research, a estimé que les indicateurs impressionnants du Vietnam dans l’étude démontrent l’efficacité des mesures drastiques et opportunes et la communication régulière et transparente. Ce succès du Vietnam a renforcé la confiance du public en la direction du Parti et de l’État, ce qui contraste par rapport à d’autres pays rencontrant des difficultés pour effectuer des tests, rechercher les “cas contacts”, rechercher et traiter de nouveaux groupes, a-t-il déclaré.

«Personne n’est laissé derrière»

Selon la plus grande enquête publique sur le COVID-19 menée par le Dalia Research basé à Berlin de l’Allemagne, 62 % des répondants au Vietnam disent que leur gouvernement a fait une réponse surprenante et efficace face à la pandémie. C’est le taux est le plus élevé parmi les 45 pays et territoires impliqués dans cette étude qui se concentrent sur la perception qu’ont les gens de la réaction de leur gouvernement face à l’épidémie.

Le gouvernement a pris des mesures proactives pour protéger sa population et a veillé à ce que personne ne soit laissé derrière dans la lutte contre le COVID-19.

The Times of India a affirmé que le gouvernement vietnamien avait activement protégé ses citoyens contre l’épidémie en proposant rapidement des mesures concrètes telles que ajouter 190.000 tonnes de riz aux réserves alimentaires nationales et lancer un plan de soutien financier de 111,55 millions de dollars pour assister les travailleurs touchés.

La confiance de la population a contribué à renforcer ses responsabilités et sa coopération avec le gouvernement. De nombreuses organisations et individus ont volontairement contribué à la lutte contre la pandémie. Les campagnes de charité accompagnées de distributeurs automatiques de riz (“ATM riz”) gratuits pour les personnes ayant perdu leur emploi à cause du COVID-19. La présence d’ « ATM de riz » a attiré l’attention des médias internationaux, dont CNN et Reuters.



Selon CNN, des “ATM de riz” sont apparus dans tout le pays pour aider ceux qui ont le plus besoin d’aide pendant l’épidémie de COVID-19.

Le succèsdu Vietnam ne provient pas d’un miracle mais d’une action réfléchie et concertée d’un gouvernement socialiste qui place la population au-delà des intérêts économiques, a conclu le site américain liberationnews.org.

Le Vietnam, un modèle dans la lutte contre la pandémie de COVID-19

Bien qu’il soit un pays en développement avec des ressources limitées, le Vietnam a mis en œuvre des mesures précoces et a efficacement contrôlé l’épidémie. Les efforts continus du gouvernement et du peuple vietnamiens dans le combat contre le COVID-19 sont appréciés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et à l’international.

Les premiers succès en matière de contrôle de la propagation du nouveau coronavirus ont fait des mesures prises Vietnam un modèle dans la lutte contre la pandémie.

Le Vietnam est identifié comme un pays à très haut risque en raison de sa frontière terrestre de 1.100 km avec la Chine et du volume important des échanges commerciaux bilatéraux.

Le docteur Kidong Park, représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Vietnam, a constaté que le gouvernement vietnamien était toujours proactif et s’était préparé à tous les scénarios.

Le Vietnam a réagi plus rapidement que la plupart des autres pays asiatiques, a écrit le journal en ligne Asia Times. La première évaluation des risques au Vietnam a été effectuée début janvier, peu de temps après que des premiers cas avaient commencé à être signalés en Chine, parallèlement à la création d’un comité national contre l’épidémie.

Le Vietnam était l’un des premiers pays à appliquer des mesures strictes de contrôle de la maladie, alors que l’épidémie restait limitée en Chine continentale. Bien que le nombre de personnes infectées soit encore faible, le Vietnam a mis en place une distanciation sociale depuis le 1er avril pour “éviter une crise nationale”.

Le journal The ASEAN Post a affirmé que d’autres pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et du reste du monde pouvaient tirer des leçons de la réponse rapide et décisive du Vietnam au COVID-19.

La presse internationale a souligné qu’assurer la transparence de l’information sur la prévention et la lutte contre l’épidémie était une autre mesure aidant le Vietnam à contrôler la propagation du virus.

Selon le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), la mobilisation de la population à travers des campagnes massives, des SMS et la communication, a joué un rôle important dans la lutte.

La presse internationale a également souligné le slogan «combattre l’épidémie, c’est comme combattre un ennemi» du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le considérant comme un signal visant à réveiller le patriotisme et la solidarité des Vietnamiens face à cette dure épreuve.

Le 8 avril, la page web Workers.org du Parti du monde des travailleurs (WWP) aux Etats-Unis a publié un article intitulé «Comment le Vietnam a maîtrisé la pandémie» (How Vietnam contained the pandemic) montrant que l’épidémie avait commencé à révéler des différences notables dans les réponses d’urgence des pays du monde entier. L’article a remarqué que le Vietnam avait fait preuve d’une bonne riposte au COVID-19. L’article a aussi fait le point des mesures appliquées par le Vietnam, notamment des tests. L’Université des sciences et technologies du Vietnam a développé un kit de test rapide et abordable qui coûte environ 15 dollars et donne des résultats en une heure.

Le Vietnam donne un bon exemple aux pays en développement et aux pays riches dans ce combat de COVID-19, a conclu l’article.

En même temps, Project Syndicate, un site web basé en République tchèque, a diffusé le 8 avril un article estimant que des premiers succès du Vietnam dans la lutte contre le COVID-19 constituaient un modèle pour les économies émergentes. Il s’agit de mesures économes mais efficaces comme le contrôle des régions limitrophes, l’application de technologies dans la sensibilisation des gens sur l’épidémie et la production d’un vidéoclip sur les bonnes techniques de lavage des mains pour réduire la transmission.

Le magazine The Economist a quant à lui publié un article décrivant certaines des mesures simples et peu coûteuses appliquées par Vietnam comme le traçage et la mise en quarantaine de milliers de personnes suspectées d’être infectées.

The Diplomat, premier magazine international d’actualité pour la région Asie-Pacifique, a aussi récemment publié un article sur la réponse surprenante et efficace du Vietnam face à la pandémie. Tandis que celle-ci se répand partout dans le monde, le Vietnam est l’un des points lumineux dans l’Asie-Pacifique, avec Taïwan (Chine), la République de Corée et la Nouvelle-Zélande.



Dans son édition du jour, le site indien Times of India a estimé que le Vietnam avait gardé à l’esprit que “Lutter contre l’épidémie, c’est comme combattre les ennemis”. Le Vietnam a mobilisé toutes ses ressources pour cette «guerre», y compris l’armée, les autorités et la population. Il a commencé à mettre strictement en quarantaine et à suivre les contacts alors que le nombre d’infections était très faible. Cependant, selon le Times of India, la clé du succès vient de la mobilisation du patriotisme du peuple.

Le célèbre écrivain et journaliste indonésien Agus Marwan - Secrétaire général du Forum de littérature d’Indonésie - a partagé son analyse sur le journal Suara Mahardika, selon laquelle le Vietnam, bien qu’il n’ait que des ressources limitées, a bien contrôlé l’épidémie. Sa stratégie a été saluée par toute la communauté internationale, stratégie qui repose sur les points suivants : tests de dépistage, vérification de la température corporelle, confinement des lieux où des cas sont trouvés et échange continu d’informations.



Le docteur Le Dinh Tinh, chef de l’Institut d’études stratégiques du ministère vietnamien des Affaires étrangères, a évalué que le succès du Vietnam vient de son «Modèle low cost». C’est-à-dire que le Vietnam n’effectue pas des tests à grande échelle, mais contrôle plutôt les personnes infectées et applique des mesures pour détecter et isoler ceux ayant eu des contacts avec ces dernières. Le kit de test du COVID-19 du Vietnam a été validé par l’OMS. De plus, les efforts et le professionnalisme du corps médical du pays ainsi que des scientifiques du secteur de la santé ont contribué pour une part importante à ce succès miraculeux.

Rester toujours bien préparé

On peut maintenant dire que le Vietnam a pratiquement vaincu la pandémie de COVID-19.

Lors d’une réunion de la permanence du gouvernement tenue le 28 avril à Hanoï, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré : «Le Vietnam a quasiment réussi à contenir le COVID-19». Sa réussite exceptionnelle a été saluée par les médias internationaux comme un «miracle» dans le contexte où de nombreux autres pays dans le monde peinent pour freiner la propagation de la pandémie.

Cependant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a averti de ne pas crier victoire trop tôt car la maladie est toujours compliquée dans de nombreux pays et il n’y a pas encore de vaccin. Le Vietnam a commencé à assouplir les mesures préventives et la distanciation sociale, et en même temps, met en œuvre une série de mesures dans la “nouvelle normalité” en public.

Le Vietnam s’est également concentré sur la protection des citoyens vietnamiens à l’étranger, en particulier les enfants de moins de 18 ans, personnes âgées, malades, étudiants qui n’ont pas de logement en raison de la fermeture des écoles et des dortoirs, travailleurs dont le visa et le contrat de travail ont expiré et touristes bloqués dans les aéroports internationaux. Les organes compétents et les compagnies aériennes vietnamiennes continueront de coopérer pour organiser des vols afin de ramener les ressortissants vietnamiens chez eux. Le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères déploie également des mesures pour les protéger.

Selon le vice-ministre de la Santé Nguyen Thanh Long, le Vietnam continue de mettre en œuvre des solutions pour prévenir l’entrée dans le pays de personnes infectées. Toutes les personnes rentrant dans le pays doivent suivre un examen de santé et une quarantaine de 14 jours.



La surveillance et la détection précoce des infections dans la communauté ont permis de zoner et d’étouffer immédiatement l’épidémie, a déclaré Nguyen Thanh Long, ajoutant que la capacité de faire face à la pandémie a été continuellement renforcée. Le Vietnam a également produit de manière proactive des masques, des équipements de protection, des médicaments à usage domestique, des kits de test du COVID-19, des ventilateurs, et contrôlé les méthodes de test, de dépistage et de détection des personnes contaminées.



Le vice-Premier ministre Vo Duc Dam, chef du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, a confirmé que le Vietnam est prêt à partager des informations, initiatives et enseignements à la communauté internationale, en particulier les pays sous-développés et en développement./.