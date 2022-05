Les 22es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 22) ont commencé le 5 décembre 2003 à Hanoï. C’était la première fois que le Vietnam accueillait le plus important événement sportif de la région. Cet événement a laissé auprès des amis régionaux une bonne impression sur le Vietnam et son processus d’intégration dans la région.

Dix-neuf ans après les SEA Games 22, le Vietnam accueille la 31eédition de cet événement. « Le Vietnam organisera les SEA Games 31 avec son plus grand sens des responsabilités, dans l’esprit de +solidarité, unité, impression, sécurité, efficacité, économies+, conformément au slogan +Pour une Asie du Sud-Est plus forte+ », a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les matches de football ont déjà débuté le 6 mai. Après la cérémonie d’ouverture le 12 mai au stade national de My Dinh à Hanoï, ce seront les épreuves de plus de 40 disciplines à Hanoï et dans 11 localités voisines.

Selon la directrice générale adjointe de l’Administration des sports du Vietnam, Le Thi Hoang Yen, le Vietnam a fait de grands efforts pour organiser ce plus grand événement sportif de la région.

A côté de la rénovation du stade de My Dinh depuis fin 2021, bien d’autres sites de compétitions ont été modernisés. Par exemple, le stand de tir du Centre national d’entraînement sportif a été mis à niveau pour répondre aux normes de qualité asiatiques. Avec des équipements entièrement importés, il est devenu l’un des meilleurs stands de tir d’Asie du Sud-Est.

De même, les deux gymnases de Bac Giang et Quang Ninh, chacun d’une capacité de près de 5.000 places, sont munis d’équipements modernes pour les épreuves de badminton et de volley-ball.

Les SEA Games ne sont pas seulement une fête de la solidarité et de l’amitié mais aussi un lieu d’échange culturel entre les pays de la région.

Présent à la cérémonie de participation de la délégation sportive vietnamienne aux SEA Games 31, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a déclaré que l’accueil des Jeux par le Vietnam démontre le rôle et le sens des responsabilités du pays pour le sport régional, ainsi que ses contributions au développement de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

La délégation sportive vietnamienne aux SEA Games 31 est conduite par Tran Duc Phan, directeur général adjoint de l’Administration des sports du Vietnam. Elle compte au total 1.341 membres, dont 951 sportifs et 250 entraîneurs.

Participant à toutes les 40 disciplines des SEA Games 31, la délégation vietnamienne ambitionne de finir première du classement par nations, avec environ 140 médailles d’or.

A cette occasion, l’Administration des sports a coopéré avec l’Administration nationale du tourisme pour faire de ce plus grand événement sportif d’Asie du Sud-Est une occasion de promouvoir le tourisme au Vietnam en tant que destination sûre, hospitalière et attrayante./.