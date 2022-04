Baie de Vinh Hy, province de Ninh Thuan.

Lors de sa 10e session en décembre 1991, la 8e Assemblée nationale a décidé de diviser la province de Thuan Hai en deux provinces, celles de Ninh Thuan et Binh Thuan. Le 1er avril 1992, la province de Ninh Thuan a été rétablie avec quatre districts et cités municipales que sont Phan Rang – Thap Cham, Ninh Son, Ninh Hai et Ninh Phuoc.

Tran Quoc Nam, président du Comité populaire de Ninh Thuan

Selon Tran Quoc Nam, président du Comité populaire de Ninh Thuan, dès son rétablissement, de nombreux mécanismes et politiques ont été lancés pour créer un corridor juridique favorable au développement socio-économique de la province. Parallèlement à l’intégration, le processus d’industrialisation et de modernisation du pays a apporté de nombreuses opportunités au développement de Ninh Thuan.

Les 10 premières années qui ont suivi le rétablissement (de 1992 à 2000) ont été une période où Ninh Thuan a dû faire face à de nombreux défis, se concentrant sur la résolution des difficultés, la définition des orientations, avec une ferme volonté de se développer, a-t-il souligné.

Pendant la première décennie du 21e siècle (2001 – 2010), la province a efficacement exploité ses potentiels et avantages et enregistré ainsi une croissance assez élevée. Sa taille économique en 2010 a été multipliée par 5,7 par rapport à celle en 2000, soit une augmentation moyenne de 8,31%/an.

Ces dix dernières années, Ninh Thuan a cherché à élever sa position, à promouvoir un développement rapide et durable avec de nouvelles stratégies, planifications et pensées. En particulier, le 31 août 2018, le gouvernement a publié la résolution n° 115/NQ-CP, créant des conditions favorables à Ninh Thuan pour qu’elle promeuve son potentiel et ses avantages concurrentiels, attire fortement des investissements, atteigne l’objectif de devenir un centre national de l’énergie, des énergies renouvelables.

Le Comité populaire provincial a déclaré que ces trois dernières années, malgré de nombreuses difficultés dues aux impacts de la pandémie de COVID-19, Ninh Thuan avait toujours atteint un taux de croissance satisfaisant, se classant 4e parmi les 63 villes et provinces du pays.

La physionomie de la province a changé. Le réseau d’infrastructures techniques a été modernisé et synchronisé. De nombreuses zones urbaines ont été établies, créant de nouveaux espaces.

Autrefois province aux infrastructures médiocres, Ninh Thuan dispose actuellement de ports maritimes, de chemins de fer… Elle est en train de devenir un centre des énergies renouvelables du pays.

Le tourisme se renforce pour devenir progressivement un secteur économique de pointe, de nombreuses attractions touristiques sont en cours d’aménagement pour se transformer en zones touristiques nationales. Les parcs industriels attirent davantage de projets d’investissement. Des zones économiques dynamiques se forment de plus en plus.

Malgré de nombreuses difficultés dues aux impacts de la pandémie de COVID-19, Ninh Thuan avait toujours atteint un taux de croissance satisfaisant, se classant 4e parmi les 63 villes et provinces du pays.

Durant la période 2021 – 2030, Ninh Thuan vise un taux de croissance économique moyen de 10,84%/an. Photo: VNA

Durant la période 2021 – 2030, Ninh Thuan vise un taux de croissance économique moyen de 10,84%/an. Pour cela, la province continue d’accélérer la restructuration de son économie, le renouvellement de son modèle de croissance, l’application des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique…

Tran Quoc Nam, président du Comité populaire provincial de Ninh Thuan, a déclaré que dans les temps à venir, sa localité continuerait à réformer fortement les procédures administratives, à améliorer le climat des affaires et la compétitivité locale.

La province se concentre sur le développement des domaines à fort potentiel et susceptibles d’être un moteur de croissance, en particulier l’énergie, les énergies renouvelables, le tourisme de haute qualité, l’agriculture de haute technologie, l’économie maritime et urbaine…

Projets d’énergie éolienne et d’énergie solaire dans les communes de Loi Hai et Bac Phong (district de Thuan Bac). Photo: VNA

En outre, la province mobilisera au mieux ses ressources pour investir dans la modernisation de ses infrastructures, en donnant la priorité aux infrastructures de transport, aux ports maritimes, ainsi qu’à l’électricité, aux informations numériques, à la santé, à l’éducation, à la culture et au tourisme pour répondre les exigences de développement socio-économique, tout en assurant la protection de l’environnement et la réponse au changement climatique./.