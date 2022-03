Le Vietnam s’emploie à développer le tourisme vert

L’Année nationale du tourisme – Quang Nam 2022, placée sous le thème “Quang Nam – Destination du tourisme vert”, promet d’être une opportunité pour le secteur du tourisme de se redresser et de se développer dans le nouveau contexte.

Les activités de cette année contribueront à faire la promotion de l’image et de la marque touristiques du Vietnam, qui a rouvert officiellement ses activités touristiques le 15 mars.

La cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du Tourisme 2022 devra avoir lieu le 25 mars 2022 sur l’île “Ky uc” (Souvenirs) dans la vieille ville de Hoi An. Photo: ttvhqnam.vn

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du Tourisme 2022 devra avoir lieu le 25 mars 2022 sur l’île “Ky uc” (Souvenirs) dans la vieille ville de Hoi An, province de Quang Nam. La cérémonie de clôture aura lieu fin décembre 2022 au Vinpearl Nam Hoi An à l’occasion de la fin de l’année 2022.

Les activités seront organisées sur six thèmes : Voyage printanier à Quang Nam (entre janvier et mars) ; Tourisme fluvial, agrotourisme et produits agricoles dans le cadre du programme “Une commune, un produit” (OCOP) (entre avril et juin) ; À rendez-vous à Chu Lai (entre avril et septembre) ; Visites de découverte des cultures d’ethnies minoritaires et de la légendaire piste Ho Chi Minh (entre mai et août) ; Quang Nam – sentiment de l’été (entre mai et septembre) ; Couleurs des patrimoines (entre septembre et décembre). Toutes les activités répondront aux critères du tourisme vert en matière de destinations sûres et respectueuses de l’environnement.













En décembre 2021, Quang Nam a publié un ensemble de critères de tourisme vert avec le soutien du Programme suisse de tourisme durable (SSTP-Swiss Sustainable Tourism Programme), basé sur la référence à 25 ensembles de critères internationaux de tourisme durable et aussi en conformité aux conditions locales.

Tourisme respectueux de l’environnement

Parallèlement aux efforts des autorités, ces derniers temps, la communauté touristique s’efforce de contribuer à faire de Hoi An une destination respectueuse de l’environnement avec diverses activités comme le tri des déchets à la source, la limite des déchets plastiques et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement.

Le président de l’Association du tourisme de Quang Nam, Phan Xuan Thanh, a déclaré que des produits de tourisme vert et de tourisme responsable avaient été lancés par de nombreuses entreprises touristiques de Hoi An et de la province de Quang Nam. Cela contribue à diminuer les déchets non-biodégradables, à transformer les déchets en une ressource utile.

Hoi An compte actuellement plus de 60 entreprises qui ont signé un engagement zéro déchet. L’objectif est que d’ici 2025, de 70 à 100 entreprises auront le certificat de label de tourisme vert, en vue de faire reconnaître Hoi An en tant que destination de tourisme vert.

A Hoi An, une excursion en kayak en combinaison avec le ramassage de déchets sur la rivière Hoai, exploitée depuis 2017 par la compagnie touristique Hoi An Kayak, attire de nombreux visiteurs. Le coût d’une excursion de quatre heures est de 10 dollars/personne.

De nombreux touristes vietnamiens et étrangers se sont joints d’abord par curiosité, puis avec enthousiasme. Cette visite contribue à la protection de l’habitat à Hoi An, en particulier l’aval de la rivière Thu Bon, où se trouve une mangrove avec un écosystème diversifié et une zone tampon de la réserve de biosphère de Cu Lao Cham.

Hoi An est également un pionnier dans la réduction des déchets plastiques et la construction d’un climat propice au tourisme. De nombreux restaurants n’utilisent pas de pailles ni de gobelets en plastique, mais les remplacent par des pailles de riz et des gobelets en papier.

Pailles de riz et des gobelets en papier. Photo: congthuong.vn

Ces cinq dernières années, le restaurant Sapo Hoi An a converti environ 300 litres d’huile de cuisson usagée en savon, au lieu d’en rejeter directement dans l’environnement. Depuis fin 2018, le complexe An Nhien Farm a produit environ 300kg de savon.

Agro-écotourisme

La province de Dong Thap au Sud développe fortement l’agro-écotourisme, le tourisme rural et communautaire, le tourisme respectueux de l’environnement, enrichissant ainsi les expériences des touristes.

La zone touristique “Champs de roses” dans la ville de Sa Dec offre de nombreux services à différents espaces. Photo: Vietnam Illustré

Ces modèles aident non seulement à protéger l’environnement, mais également à valoriser les caractéristiques culturelles uniques de la localité. Le développement de l’agro-tourisme contribue également à augmenter la valeur des produits agricoles, à créer plus d’emplois en zone rurale et à apporter des revenus stables aux agriculteurs.

Pour attirer les touristes, la ville de Sa Dec encourage les entreprises et les ménages à élaborer des modèles de tourisme communautaire. Photo: baovanhoa.vn

Pour attirer les touristes, la ville de Sa Dec encourage les entreprises et les ménages à élaborer des modèles de tourisme communautaire et à investir dans l’exploitation de services en combinaison avec les voyages touristiques.

La zone touristique “Champs de roses” dans la ville de Sa Dec offre de nombreux services à différents espaces.

Le district de Lai Vung compte neuf attractions agricoles exploitées au service des touristes, avec des bénéfices multipliés par deux par rapport au modèle de production agricole traditionnel.

Modèle du “Champs de lotus Thap Muoi”. Photo: baodongthap.vn

Le modèle du “Champs de lotus Thap Muoi” exploite le tourisme expérientiel comme la pêche, la cuisine de campagne avec de nombreux plats à base de lotus.

Considérant le tourisme comme un secteur économique important, le Comité populaire de la province de Dong Thap favorise la création d’entreprises touristiques appliquant la transformation numérique, en mettant l’accent sur le tourisme fluvial, l’écotourisme associé à la préservation de la nature… -VNA

Nghiem Kim Thap

Nguyen Hong Ngoc