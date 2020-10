Après 5 ans de mise en œuvre des engagements internationaux envers la résilience au changement climatique et la réduction d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, le Vietnam a accompli la mise à jour de la Contribution déterminée au niveau national (NDC) pour l’Accord de Paris sur le climat afin de l’envoyer au Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), même dans le contexte de l’évolution complexe de la pandémie de Covid-19.

En particulier, le Vietnam a décidé d’augmenter sa contribution pour la résilience au changement climatique, en réduisant ses émissions totales de gaz à effet de serre de 9% d’ici 2030. La contribution peut atteindre 27% avec un soutien international par le biais de la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que des mécanismes de l’Accord de Paris sur le climat.

Le Vietnam contrôle bien la pandémie de Covid-19 et achève la mise à jour de la NDC

Selon le chef du Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, Tang The Cuong, l’Accord de Paris sur le climat a été approuvé lors de la Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP21) de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique. Il s’agit du premier accord mondial qui lie la responsabilité des toutes parties à la CCNUCC en matière de réduction d’émissions mondiales de gaz à effet de serre – une des causes provoquant le changement climatique.

L’accord exige de toutes les parties qu’elles fassent tout leur possible pour présenter des “Contributions déterminées au niveau national” et qu’elles renforcent ces efforts dans les années à venir. En outre, l’accord vise à accroître la capacité des pays à faire face aux impacts du changement climatique et à rendre les flux financiers compatibles avec un faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre et une voie résiliente au climat. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, une mobilisation et une affectation appropriées de ressources financières, un nouveau cadre technologique et un renforcement des capacités doivent être mis en place.

En conséquence, les ministères et les secteurs participant contribuent activement au processus de révision et de mise à jour de la NDC, en fournissant des méthodes d’information pour s’assurer que les objectifs de la mise à jour de la NDC démontrent la force des ministères, secteurs et branches adaptée aux conditions actuelles et aux prévisions jusqu’en 2030.



Après avoir été approuvée par le Premier ministre le 24 juillet 2020, la NDC mise à jour a été envoyée au Secrétariat de la CCNUCC le 11 septembre 2020 - le moment où le Vietnam faisait des efforts pour mettre en œuvre le «double objectif» qui sont de repousser l’épidémie de Covid-19 et de développer son économie.

Les objectifs de la mise à jour de la NDC du Vietnam sont de garantir la réalisation de la NDC cohérente avec les objectifs de la Stratégie de développement socio-économique, de la Stratégie nationale sur le changement climatique et de la Stratégie nationale sur la croissance verte, ainsi que celle de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, et l’application de nouvelles exigences pour la NDC approuvée à la COP24 conformément aux capacités du Vietnam.

Par rapport à la NDC soumise, la contribution à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre de la NDC mise à jour du Vietnam en cas de l’auto-mise en œuvre a augmenté à la fois en termes de réduction de volume et de taux du CO2.

Selon Tang The Cuong, dans le contexte de développement sociéconomique sous les impacts du changement climatique, les NDC mises à jour du Vietnam ont montré les meilleurs efforts d’une nation, contribuant à l’atténuation du changement climatique dans le monde.

Le Vietnam a activement déployé des activités visant à améliorer la résilience au changement climatique, accélérer la transition vers une économie sobre en carbone, promouvoir la croissance verte et les mesures visant à réduire les émissions potentielles de gaz à effet de serre, les déchets, améliorer la capacité d’absorption du carbone dans l’utilisation des sols…

Par ailleurs, les efforts du Vietnam ont été montrés par le fait que son gouvernement a considéré la réponse au changement climatique comme un problème de sa survie. La mise à jour des NDC témoigne non seulement la responsabilité des entreprises, de la communauté dans la résilience au changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de manière efficace et durable des ressources naturelles.

Des efforts du Vietnam bien appréciés par la communauté internationale

Avec ses résultats ci-dessus, Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de l’UNFCCC a récemment envoyé une lettre au ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, appréciant l’achèvement des travaux d’évaluation et d’actualisation des NDC du Vietnam, conformément à la décision de COP21, dans le contexte des évolutions complexes de la pandémie de COVID-19. Particulièrement, le Vietnam a intensifié ses contributions au réponse au changement climatique, lesquelles ont été présentées dans ses NDC mises à jour.

Selon elle, les efforts du Vietnam visant à présenter ses NDC dans le contexte actuel, sont incroyable.

Bien que la COP26 ait été suspendue jusqu’en novembre prochain en raison de l’épidémie de COVID-19, nous ne devons pas oublier que le changement climatique continue d’être la menace la plus à long terme pour l’humanité, a-t-elle souligné.

Dans sa lettre envoyée le 15 septembre au ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Tran Hong Ha, Pablo Vieira, directeur de l’Organisation NDC Partnership a félicité le Vietnam d’avoir achevé l’actualisation de ses NDC pour soumettre à l’UNFCCC. Il a apprécié le leadership du Vietnam dans le cadre du partenariat, contribuant à l’accélération des activités plus ambitieuses en matière de résilience au changement climatique dans le monde.

Il a exprimé son souhait de coopérer avec le gouvernement vietnamien pour réaliser la mise à jour des NDC, conformément à des objectifs de développement durable (ODD) nationaux. Nous croyons que les NDC mises à jour du Vietnam inciteraient les pays membres à accroître leurs ambitions et à accélérer les activités de réponse au changement climatique dans le monde via une approche holistique du système gouvernemental et des parties prenantes, a-t-il écrit dans son message.

Nous s’engageons à soutenir le Vietnam pour attendre les objectifs fixés dans ses NDC mises à jour, a-t-il ajouté.

Le 17 février 2020, le site Web de l’Institut international du développement durable (IISD) à l’adresse www.sdg.iisd.org, a publié un article sur les NDC mises à jour du Vietnam, clarifiant des dégâts et contributions du Vietnam à la mise en œuvre de l’ODD 13 (action climatique), de l’ODD 11 (villes et communautés durables) et de l’ODD 12 (consommation et production responsables).

Le Vietnam a mis à jour ses contributions d’atténuation et d’adaptation, notant les avantages connexes et les synergies avec les ODD, et a fourni des informations sur la mise en œuvre et le progrès, a écrit l’IISD.

Poursuivre les objectifs de développement durable

Ces derniers temps, le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Tran Hong Ha a rencontré directement les ambassadeurs de différents pays pour discuter des mises à jour des Contributions déterminées au niveau national (NDCs). Lors de ces rencontres, les ambassadeur ont mieux compris les mises à jour des NDCs du Vietnam, ainsi que les efforts du pays. Bien qu’il soit un pays en voie de développement, le Vietnam montre toujours sa responsabilité et ses efforts dans la réponse au changement climatique.

Le ministre Tran Hong Ha a envoyé une lettre au représentant en chef de l’ONU au Vietnam, aux ambassadeurs qui s’intéressent aux contributions du Vietnam à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre des mises à jour des NDCs. Dans sa lettre, Tran Hong Ha a déclaré que le Vietnam renforçait toujours ses contributions aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Il a proposé aux nations et partenaires de développement de continuer de soutenir le Vietnam et de coopérer avec lui dans la réalisation des mises à jour des NDCs au service du développement durable.

Les mises à jour des NDCs du Vietnam ont été examinées par le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement en collaboration avec les ministères, secteurs et organes concernés. Elles ont reçu une assistance technique de certaines organisations internationales. Les efforts en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des GES proposés dans les mises à jour des NDCs sont totalement convenables aux conditions d’un pays en voie de développement qui subit de nombreux impacts du changement climatique.

Toujours selon Tran Hong Ha, en dépit des limites en matière de ressources, le Vietnam poursuit toujours l’objectif de développement durable. Développer une économie bas carbone et s’orienter vers l’économie circulaire sont la direction principale dans les politiques et stratégies nationales. Le développement d’une économie faiblement carbonée, la résilience au changement climatique ont été codifiés dans la Loi de protection de l’environnement modifiée qui sera soumise à l’Assemblée nationale cette année.

Dans les temps à venir, le Vietnam redoublera d’efforts dans la mise en œuvre des stratégies, plans et actions concrètes, par exemple la diminution de l’utilisation de combustibles fossiles et l’accélération du développement des énergies renouvelables, le développement de la finance verte et du marché de carbone dans l’avenir. Ces efforts contribueront à la réalisation des mises à jour des NDCs à partir de 2021, a affirmé le ministre Tran Hong Ha./.

En matière d’adaptation au changement climatique, le gouvernement vietnamien a accordé des milliards de dollars à la prévention et à la lutte contre les catastrophes naturelles causées par le changement climatique (crues, tempêtes, sécheresses…), ansi qu’au rétablissement après ces phénomènes.

En matière d’atténuation des GES, le Vietnam a promulgué plusieurs textes telles que la Résolution No 24-NQ-TW, la Conclusion No 56-KL/TW du Bureau politique, la Résolution No 55-NQ-TW du Bureau politique sur les orientations stratégiques de développement des énergies du Vietnam jusqu’en 2030, vision 2045, etc.

Par rapport aux NDCs de 2015, le Vietnam a ajouté les processus industriels dans l’inventaire des gaz à effet de serre, le scénario de développement normal, les mesures d’atténuation des GES et d’harmonisation des intérêts entre action climatique et mise en œuvre du développement durable, dans la version mise à jour. Actuellement, le Vietnam est l’un des rares pays à augmenter ses contributions à l’atténuation des GES dans les mises à jour des NDCs...