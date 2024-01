SENSIBILISER AU SYSTÈME DE VALEURS CULTURELLES DU PEUPLE VIETNAMIEN

Dans le contexte actuel, l’impact de la mondialisation et la puissance des technologies de l’information, de l’internet des objets, du multimédia, des réseaux sociaux… posent de grands défis à la création et à la préservation de l’identité, au rôle et à l’importance de l’édification du système de valeurs culturelles humaines vietnamiennes. Photo: VNA

Dans le contexte actuel, l’impact de la mondialisation et la puissance des technologies de l’information, de l’internet des objets, du multimédia, des réseaux sociaux… posent de grands défis à la création et à la préservation de l’identité, au rôle et à l’importance de l’édification du système de valeurs culturelles humaines vietnamiennes.

Identifier les valeurs culturelles ethniques

Selon le professeur associé et docteur Pham Van Duong, directeur adjoint de l’Institut de recherche culturelle de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, le système de valeurs culturelles humaines vietnamiennes comprend des valeurs créées dans le passé et le présent par les 54 groupe ethniques vietnamiens. Les valeurs culturelles du peuple vietnamien se cristallisent au fil du temps dans un système de valeurs culturelles, qui ne s’expriment pas seulement sous l’aspect matériel en tant que patrimoine culturel d’hier, mais aussi en tant qu’activités d’aujourd’hui. La culture porte le souffle de la vie d’aujourd’hui et est une partie organique de la vie des communautés de chaque village et de chaque famille.

Cérémonie rituelle des Thai blancs à Phong Thô, province de Lai Châu (Nord). Photo: VNA

Les valeurs culturelles du peuple vietnamien sont des éléments constituant l’identité ethnique comprenant : les connaissances, les croyances, l’éthique, l’art, le droit, les coutumes, les activités……

Les valeurs culturelles humaines des 54 groupes ethniques vietnamiens comprennent les types culturels associés aux habitudes de résidence, à l’architecture des maisons et des villages, à l’environnement et aux connaissances populaires sur l’environnement et les ressources naturelles ; les coutumes régissant le mode de vie de la communauté ; les activités économiques de chaque groupe ethnique et de toute la communauté ethnique à différents niveaux dans le processus de ruralisation et d’urbanisation…

Les pratiques du “then” des groupes ethniques Tay, Nung et Thai ont été inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Photo: VNA

La fête Katé de l’ethnie Cham dans la province de Binh Thuan (Centre) photo: VNA

Les chants populaires Quan ho de Bac Ninh sous les feux de la rampe à Bac Ninh. Photo: VNA

L’identification des valeurs culturelles ethniques aidera à intégrer pleinement et globalement l’image culturelle de chaque groupe ethnique, servant de base à la réalisation simultanée des deux objectifs de préservation et de promotion du patrimoine culturel pour un développement socio-économique durable. Si le patrimoine culturel est séparé des valeurs de la vie contemporaine, il sera difficile d’atteindre l’objectif de préservation de la culture ethnique.

Les gongs du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) ont été reconnus en 2005 en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Photo: VNA

Respecter les identités ethniques et régionales

Selon le professeur associé et docteur Pham Van Duong, les valeurs uniques du peuple vietnamien ont des identités ethniques, locales et régionales. Ces valeurs uniques ont aidé chaque communauté à exprimer et à affirmer sa propre nature. Cette nature s’est établie sur de nombreuses générations, est tempérée par le processus de survie, l’interaction avec la nature et les humains, et entre les groupes ethniques. Cela a créé des caractéristiques culturelles uniques mais pas différentes ou contradictoires. Par exemple, la valeur culturelle humaine des H’Mong est la résilience et l’adaptation harmonieuse à l’environnement rude du plateau calcaire.

Les valeurs uniques du peuple vietnamien ont des identités ethniques, locales et régionales. Photo : baovanhoa.vn

Concernant les ressources culturelles, M. Duong a affirmé que les ressources culturelles humaines expriment la qualité, l’attitude, la personnalité, le sens des responsabilités de chacun… En plus des qualités générales du peuple vietnamien telles que assiduité, habilité, résilience.., il est nécessaire d’identifier des valeurs uniques locales, régionales et ethniques. À partir de là, un système de valeurs culturelles humaines de nature locale, régionale et ethnique est construit au sein du système global de valeurs culturelles du peuple vietnamien.

Identifier les valeurs culturelles du peuple vietnamien va de pair avec l’identification des mauvaises habitudes et des coutumes régionales, locales et ethniques… qui étaient considérées comme des obstacles au développement. Il s’agit d’une question très sensible, qui fait encore l’objet de nombreuses discussions. Par conséquent, M. Duong a souligné que cette question devrait être abordée sous des aspects à la fois scientifiques et culturels. Il faut élaborer des stratégies d’éducation et de formation pour honorer le beau et le positif, limiter ou éliminer le mauvais et le négatif dans la culture humaine vietnamienne contemporaine.

Système de valeurs du citoyen vietnamien

Pour instaurer les valeurs culturelles humaines vietnamiennes dans le nouveau contexte, M. Duong a proposé au Parti et à l’État d’être les facteurs clés et décisifs dans la formation et le développement du système de valeurs, une force motrice pour la mise en œuvre du processus d’industrialisation, de modernisation, de développement rapide et durable du pays.

La construction de la culture humaine vietnamienne est un facteur clé, vital et durable dans la stratégie visant à édifier le Vietnam prospère et heureux.

La construction du système de valeurs culturelles humaines vietnamiennes doit être basée sur le système de valeurs communes de la nation ; distiller, hériter, développer et perfectionner de plus en plus les valeurs culturelles humaines vietnamiennes qui ont été créées, mises à l’épreuve et affirmées au fil du temps. La construction du système de valeurs culturelles humaines vietnamiennes doit être la cristallisation et le mélange des valeurs culturelles communes et universelles de la nation et de l’humanité avec les valeurs culturelles uniques de chaque communauté, chaque groupe ethnique, chaque localité, ce pour exploiter et promouvoir les atouts de ses caractéristiques uniques.

Fête des H’Mông de la province de Yên Bai (Nord) . Photo: VNA

Dans le même temps, le système de valeurs culturelles humaines vietnamiennes doit se concrétiser dans les critères et les objectifs de chaque personne, chaque communauté et chaque groupe ethnique, devenant fierté, force et capacité “de résistance et d’immunité” aux impacts de la mondialisation. Le système de valeurs culturelles du peuple vietnamien doit devenir le système de valeurs des citoyens vietnamiens dans le nouveau contexte de développement. Plus précisément, il faut créer un peuple vietnamien doté de qualités, de courage et capable d’affronter et de gérer les défis et les difficultés dans l’édification, la protection et le développement d’un pays prospère, en concurrence avec les grandes puissances mondiales./.

Un spectacle présenté au public à Hanoï. Photo: baovanhoa.vn