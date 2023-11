VIÊT KIÊU, UNE RESSOURCE IMPORTANTE DANS LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS

Plus de 40 Vietnamiens venus de 17 pays du monde rendent visite aux soldats et à la population du district insulaire de Truong Sa et à la plate-forme DK1. Photo: VNA

La communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger (Viêt kiêu) compte actuellement environ 5,3 millions de personnes vivant et travaillant dans 130 pays et territoires. Où qu’ils se trouvent, ils restent toujours attachés à la Patrie et sont une partie inséparable de la communauté des ethnies du Vietnam.

À mesure que le pays améliore de plus en plus son œuvre grandiose, son potentiel, sa position et sa réputation internationale, la confiance de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger se renforce également. Dans la période actuelle d’édification et de développement du pays, les Viêt kiêu sont devenus une ressource importante contribuant au développement national.

Les dirigeants rencontrent la communauté des Vietnamiens à l’étranger. Photo: VNA

Promouvoir les grandes ressources des Viêt kiêu

L’affection et les liens étroits entre la Patrie et les Vietnamiens résidant à l’étranger ont été affirmés de manière plus claire et plus rapide après deux ans de mise en œuvre de la Conclusion n° 12-KL/TW du Bureau politique sur le travail lié aux Vietnamiens à l’étranger dans la nouvelle situation (Conclusion n°12).

Une délégation composée de 200 délégués, dont 47 Viêt kiêu de 22 pays du monde, visite Truong Sa et la plateforme DK1. Photo: VNA

Les points de vue, les lignes directrices et les politiques de grande union nationale pour les Vietnamiens à l’étranger “conformément à la volonté du Parti et de la population” ont reçu le consensus, le soutien et la mise en œuvre unanime du peuple dans et hors du pays. En particulier, la priorité continue d’être accordée à la grande union nationale, à la mobilisation et à l’attraction des ressources des Vietnamiens résidant à l’étranger. Grâce à cela, de plus en plus de Viêt kiêu contribuent avec des ressources économiques, des ressources intellectuelles et des “ressources douces” à leur Patrie et à leur pays.

Hô Chi Minh-Ville est toujours la première localité du pays en termes du volume de devises étrangères transférées par les Viêt kiêu. Photo: VNA

Ouverture du camp d’été des jeunes Vietnamiens de l’étranger et de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Les efforts et l’intelligence des plus de 5,3 millions de Vietnamiens vivant et travaillant dans 130 pays et territoires, dont plus de 500.000 hommes d’affaires et intellectuels hautement qualifiés, particagent activement leurs avis avec les dirigeants du Parti et de l’État sur de nombreuses questions importantes, telles que les ressources humaines de qualité, la finance, le commerce, l’investissement, la technologie, l’intelligence artificielle, les start-ups, l’innovation, la prévention et le contrôle des maladies, ainsi que les modèles de développement économique…

Mme Aurélia Nguyen, une Française d’origine vietnamienne, directrice des programmes de Gavi, l’Alliance du Vaccin, également ancienne directrice générale de la Facilité COVAX. Photo: VNA

Les Vietnamiens d’outre-mer ont investi 376 projets au Vietnam avec un capital enregistré total de plus de 1,7 milliard de dollars et des apports en capital à des milliers d’entreprises au Vietnam. Les envois de fonds au Vietnam en 2022 pourraient enregistrer une hausse de 4,4% par rapport à 2021, et augementer de 3,6%-4,5% dans les années suivantes. Malgré l’impact de la pandémie, le volume de devises étrangères transférées par les Viêt kiêu dans les banques commerciales et institutions économiques à Ho Chi Minh-Ville en 2022 pourra atteindre environ 6,8 milliards de dollars, contre 6,5 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 9% sur un an.

Selon Tran Dinh Hung, directeur général de Tran Group basé aux États-Unis, l’augmentation des envois de fonds montre que les Vietnamiens dans le monde entier ont trouvé une voie de développement stable, ont une position plus solide dans le monde. Le volume de devises étrangères contribue non seulement à soutenir le développement économique de la mégapole du Sud, mais également à stabiliser la source de devises étrangères dans la ville et dans le pays en général.

Honorer la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l’étranger

Pour concrétiser la Conclusion n°12, le Premier ministre a publié la Décision n° 930/QD-TTg du 3 août 2022 approuvant le projet “Honorer la Journée de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l’étranger au cours de la période 2023-2030”.

Apportant non seulement des ressources d’investissement et des renseignements, les Vietnamiens résidant à l’étranger préservent, promeuvent et transmettent activement la culture vietnamienne.

L’enseignement de la langue vietnamienne aux Vietnamiens à l’étranger, en particulier à la jeune génération, est devenu un mouvement à travers le monde. Plus précisément, environ 200 centres et établissements d’enseignement de la langue vietnamienne sont créés aux Etats-Unis, 39 en Thaïlande, 33 au Cambodge a créé 33 écoles et classes et 13 écoles et centres d’enseignement au Laos…

L’enseignement de la langue vietnamienne aux Vietnamiens à l’étranger, en particulier à la jeune génération, est devenu un mouvement à travers le monde. Photo: VNA

Dans la capitale Vientiane, depuis début juillet, les cours gratuits de la langue vietnamienne à la pagode Phat Tich ont rouvert après une période d’interruption due à l’épidémie de COVID-19. Ces cours visent à contribuer à la préservation, au développement et à la promotion de la langue vietnamienne et de l’identité culturelle des Vietnamiens à l’étranger.

Mme Dinh Thi Phuong Loan, une Vietnamienne vivant au Laos, a indiqué que fort de son expérience d’enseignante, elle s’est portée volontaire pour enseigner le vietnamien afin que les deuxième et troisième générations nées au Laos puissent parler leur langue maternelle et connaître la culture vietnamienne.

“Quand ils seront adultes, ils continueront à préserver et à transmettre la langue maternnelle aux générations suivantes. En comprenant la culture nationale, les enfants auront également l’opportunité de retourner au Vietnam pour y étudier et y travailler”, a dit Mme Dinh Thi Phương Loan.

Le Thi Thu Hang, vice-ministre des Affaires étrangères et cheffe du Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger. Photo: VNA

Le Thi Thu Hang, vice-ministre des Affaires étrangères et cheffe du Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger, a souligné que l’objectif très important fixé dans la Conclusion n°12 est de mobiliser la jeune génération. Dans le cadre du programme de camps d’été au Vietnam en 2023, les jeunes Vietnamiens vivant à l’étranger se rendent au Vietnam pour visiter des sites historiques, puis participent à des activités de reconnaissance envers les aïeuls et découvrent la beauté de la tradition ainsi que de la cuisine. “Nous soulignons particulièrement la nécessité de parler et préserver la langue vietnamienne.”

Dinh Hoang Linh, directeur du Département de l’information et de la culture du Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger, a déclaré qu’en promouvant les valeurs culturelles ainsi que l’esprit national, nous souhaitons construire une communauté vietnamienne solidaritaire, stable, développée, orientée vers la Patrie et qui montre clairement son identité culturelle et ses valeurs aux amis internationaux. Dans le même temps, nous espérons que les Viêt kiêu pourront valoriser leur confiance, leur fierté et leur amour pour leur Patrie, a-t-il affirmé./.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des Viêt kiêu au programme “Printemps du pays natal 2023”. Photo : VNA