VALORISER LES RÉALISATIONS DE LA RÉVOLUTION D’AOÛT AU SERVICE D’ÉDIFICATION ET DE DÉFENSE NATIONALES

Le Vietnam vise une croissance moyenne du PIB d’environ 7% par an sur la période 2021-2030. Photo : VNA

Le succès de la Révolution d’Août en 1945 a été la première grande victoire du peuple vietnamien sous la direction du Parti et du Président Ho Chi Minh, ouvrant un grand tournant dans l’histoire de la nation vietnamienne. De là, le pays est entré dans une nouvelle ère, celle de l’indépendance, de la liberté et du socialisme. Le peuple vietnamien est devenu maître du pays, maître de son destin, uni pour édifier une vie prospère et heureuse.

Poursuivant les réalisations du passé, le peuple vietnamien s’efforce de réaliser des exploits dans la nouvelle période révolutionnaire, faisant avancer le pays avec des pas rapides et solides, édifiant un pays puissant.

Maintenir les acquis et promouvoir les valeurs de la Révolution d’Août

L’automne 1945 est gravé à jamais dans l’histoire de l’édification et de la défense de la Patrie de la nation vietnamienne comme un jalon brillant. Le peuple vietnamien, sous la sage direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Ho Chi Minh, a mené la Révolution d’Août pour briser l’oppression et l’exploitation du régime colonial et féodal et s’emparer du pouvoir, faire naître la République démocratique du Vietnam, – le premier État ouvrier et paysan en Asie du Sud-Est.

Le succès de la Révolution d’Août en 1945 ouvre une nouvelle ère au Vietnam où le peuple vietnamien est devenu maître du pays, maître de son destin, uni pour édifier une vie prospère et heureuse. Photo : VNA

Le 2 septembre 1945 sur la place Ba Dinh à Hanoï, au nom du gouvernement provisoire, le Président Ho Chi Minh a proclamé l’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, l’actuelle République socialiste du Vietnam.

L’automne 1945 est gravé à jamais dans l’histoire de l’édification et de la défense de la Patrie de la nation vietnamienne comme un jalon brillant. Photo : VNA

Immédiatement après la Révolution d’Août, en peu de temps, le Parti, l’État et le peuple ont fait des miracles : mettre en œuvre avec succès les élections générales à l’échelle nationale, élire l’Assemblée nationale, établir le gouvernement, promulguer la Constitution, construire et renforcer l’administration du ressort central comme local ; consolider et édifier les forces armées populaires; élargir le grand bloc d’union nationale ; édifier une nouvelle économie, une nouvelle culture et une nouvelle vie.

Lorsqu’en 1945 les colonialistes français ont débuté les hostilités pour envahir à nouveau le pays, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée se sont unis pour former une force invincible et remporter une glorieuse victoire, en particulier la victoire de Dien Bien Phu qui a « résonné à travers les cinq continents et ébranlé le monde». Sortant d’une guerre de résistance de neuf ans contre les colonialistes français, le peuple vietnamien a dû entrer dans une autre contre l’agression des impérialistes américains.

Passant une longue période de lutte glorieuse et de sacrifice, le peuple vietnamien a réalisé l’Offensive générale du Printemps de 1975, avec notamment la Campagne Ho Chi Minh historique, le peuple vietnamien a remporté une victoire glorieuse et retentissante, libérant complètement le Sud et réunifiant le pays.

De nombreuses grandes réalisations durant le Renouveau (Doi Moi)

Après la Grande victoire du Printemps 1975, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée ont concentré leur esprit et leur effort pour panser les blessures de la guerre, édifier une nouvelle vie et mener à bien la tâche d’édifier et de défendre la Patrie vietnamienne socialiste.

Après la Grande victoire du Printemps 1975, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée ont concentré leur esprit et leur effort pour panser les blessures de la guerre, édifier une nouvelle vie et mener à bien la tâche d’édifier et de défendre la Patrie vietnamienne socialiste. Photo : VNA

Au 6e Congrès national du Parti (1986), le Parti a lancé le Renouveau (Doi Moi). Grâce aux grands efforts de tout le Parti et de tout le peuple, après près de 40 ans de mise en oeuvre du Doi Moi, le pays a obtenu de grandes réalisations.

15 ans après l’extension de ses limites administratives, Hanoï n’a cessé de croître, devenant une capitale plus moderne, moteur du développement du delta du fleuve Rouge et de tout le pays. Photo : VNA

Le pays est sorti d’une économie sous-développée et est devenue une économie à croissance rapide. Le chiffre d’affaires à l’exportation augmente régulièrement avec un taux à deux chiffres. Malgré les effets de la pandémie de COVID-19, en 2022, le commerce extérieur a dépassé 732 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,5% par rapport à l’année précédente, avec un excédent commercial de 11,2 milliards de dollars, marquant un excédent commercial pour sept années consécutives.

Le Vietnam est devenu une destination attractive pour les touristes et les investisseurs étrangers. En 2019, avant la pandémie de COVID-19, le Vietnam a accueilli 18 millions d’étrangers et au cours des sept premiers mois de cette année, 6,6 millions, atteignant environ 83% du plan annuel. Le Vietnam a attiré plus de 15,41 milliards de dollars d’investissements étrangers au cours des sept premiers mois de cette année.



Le Vietnam est devenu une destination attractive pour les touristes et les investisseurs étrangers. . Photo : VNA

Avec le développement économique, la vie matérielle et spirituelle du peuple s’est nettement améliorée. L’éducation et la formation ont été ciblées et les soins de santé du peuple ont fait de grands progrès. La politique d’assistance aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie revêt un intérêt particulier.

La sécurité sociale de base a été garantie, le bien-être social et la vie des gens ont été considérablement améliorés. En 2022, selon le seuil de pauvreté multidimensionnel, le taux de pauvreté à l’échelle nationale s’établissait à 4,3 %.

Les relations extérieures et l’intégration internationale deviennent de plus en plus élargies et efficaces. Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 190 pays à travers le monde. Photo: congthuong.vn

Les relations extérieures et l’intégration internationale deviennent de plus en plus élargies et efficaces. Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 190 pays à travers le monde ; contribué considérablement au développement de la Communauté économique de l’ASEAN ; participé efficacement aux liens économiques régionaux et internationaux, en particulier dans l’édification d’un partenariat de coopération économique stratégique.



L’édification du Parti et du système politique ont été ciblées et ont obtenu des résultats importants. Le grand bloc d’union nationale s’est consolidé. La défense et la sécurité nationales sont renforcées, la souveraineté nationale est maintenue./.- VNA

Le Vietnam a atteint d’importants acquis en matière d’infrastructures matérielles, techniques et socio-économiques, répondant progressivement à la cause de l’industrialisation et de la modernisation et créant un environnement favorable qui attire les ressources sociales pour le développement. Photo: VNA