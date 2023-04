50 ans de relations Vietnam-Pays-Bas : un exemple de “relations dynamiques et efficaces”

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (deuxième, gauche) et son homologue néerlandais Mark Rutte (premier, droite) assistent à la cérémonie de signature de la Déclaration commune entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère néerlandais des Affaires étrangères sur la coopération en matière de réduction des émissions dans la production et la consommation. Photo: VNA

Plus d’un demi-siècle depuis l’établissement officiel des relations diplomatiques le 9 avril 1973, le Vietnam et les Pays-Bas ont construit une bonne relation d’amitié et de coopération dans tous les domaines tels que la politique, la diplomatie, l’économie, l’éducation, la formation, la défense, la sécurité…

Sur la base d’une amitié confiante, d’une détermination politique partagée, d’un potentiel et d’un besoin de coopération, d’intérêts mutuels et d’intérêts économiques mutuels, les bonnes relations entre le Vietnam et les Pays-Bas continueront certainement à porter leurs fruits, approfondissant de plus en plus leur partenariat intégral.

Relations politique et diplomatique dignes de confiance

La relation Vietnam-Pays-Bas est considérée comme un exemple de “relations dynamiques et efficaces” entre le Vietnam et un pays européen. Bien que leurs relations diplomatiques aient été officiellement établies en 1973, bien avant cela, vers le début du 17ème siècle, il y avait des marchands hollandais qui venaient au Vietnam pour acheter des épices, du riz, de la soie et des céramiques. Pendant la lutte de résistance du Vietnam contre les impérialistes américains, de nombreux Néerlandais sont descendus dans la rue pour protester contre la guerre et ont créé le Comité de santé Pays-Bas-Vietnam pour apporter une aide humanitaire au Vietnam.

Depuis les années 1990, la relation entre les deux pays s’est renforcée. Les Pays-Bas considèrent le Vietnam comme un partenaire prioritaire et la politique de promotion de la coopération avec le Vietnam a reçu un soutien et un consensus élevés de la part du monde politique ainsi que de la communauté néerlandaise des affaires.

Les deux pays ont établi une relation de “Partenariat stratégique sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau’” en octobre 2010 ; un “Partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire” (juin 2014) relevé en “Partenariat intégral” à l’occasion de la visite du Premier ministre néerlandais Mark Rutte au Vietnam en avril 2019. Depuis lors, les deux parties ont coopéré intensivement dans de nombreux domaines, de la politique à la diplomatie, en passant par l’économie, le commerce et l’investissement.

Plus récemment, lors de la visite officielle au Royaume des Pays-Bas du Premier ministre Pham Minh Chinh en décembre 2022, les dirigeants des deux pays ont convenu d’intensifier et d’approfondir la coopération entre les deux pays dans le cadre de la stratégie de partenariat sur l’adaptation au changement climatique et le Partenariat stratégique sur l’agriculture durable, de l’élargir dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la culture et du tourisme, des transports, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation, et de continuer à se soutenir mutuellement lors de forums multilatéraux tels que le cadre de coopération ASEAN-UE, le sommet Asie-Europe (ASEM), l’Organisation des Nations unies…

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de le promouvoir conjointement pour que les deux pays deviennent des centres de transit de marchandises dans les deux régions.

Développer sans cesse la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement

Les Pays-Bas sont le plus important partenaire commercial et le plus grand investisseur du Vietnam en Europe. Le commerce bilatéral en 2021 atteindra 8,37 milliards de dollars en hausse de près de 10% par rapport à 2020, puis 11,1 milliards de dollars en 2022, en hausse de 32,6% sur un an. Les Pays-Bas étaient en 2022 le deuxième marché excédentaire d’exportation du Vietnam.

La mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) en août 2020 a offert de nombreuses opportunités intéressantes aux entreprises vietnamiennes et néerlandaises d’élargir leur coopération. De nombreux produits agricoles du Vietnam ont réussi à accéder au marché de l’UE avec des taux d’imposition préférentiels.

En termes d’investissement, en mars 2023, les Pays-Bas se classent au 8e rang sur 143 pays et territoires et au premier rang au sein de l’Union européenne (UE) au Vietnam avec 421 projets au Vietnam cumulant 13,89 milliards de dollars.

En ce qui concerne la coopération au développement, pendant des décennies, les Pays-Bas ont été l’un des plus grands donateurs officiels de développement de l’UE au Vietnam. En juin 1999, les Pays-Bas ont classé le Vietnam sur la liste des pays prioritaires pour recevoir une aide au développement. En octobre 2000, les deux pays ont signé un accord-cadre sur la coopération au développement. En outre, les Pays-Bas fournissent également des aides sous la forme d’ONG par l’intermédiaire de la Commission de la santé Pays-Bas-Vietnam. Il s’agit d’une organisation qui a beaucoup soutenu le Vietnam dans le domaine de la santé, de la santé publique et du développement des moyens de subsistance des pauvres des zones rurales depuis 1968.

Depuis janvier 2014, les Pays-Bas ont porté leurs liens avec le Vietnam au niveau d’un “Partenariat commercial” en se concentrant sur la promotion du commerce et de l’investissement afin de contribuer à la croissance économique. Cependant, les Pays-Bas continuent de parrainer de nombreuses organisations socio-économiques au Vietnam.

Coopération efficace dans de nombreux domaines

Parallèlement à la promotion de la coopération en matière de commerce et d’investissement, le Vietnam et les Pays-Bas l’ont étendue activement dans de nombreux autres domaines. En particulier, les deux parties ont établi un partenariat stratégique sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau depuis 2010.

Le Comité intergouvernemental entre le Vietnam et les Pays-Bas sur la résilience a organisé en 2016 la 5e session sur l’adaptation au changement climatique et la gestion des ressources en eau.

L’activité la plus marquante des premières années de coopération entre les deux pays a été l’achèvement du plan du delta du Mékong avec une vision à long terme, avec de nombreuses recommandations se concentrant sur la résolution des problèmes de gestion des ressources en eau, l’adaptation au changement climatique afin de transformer le delta en une zone de développement économique durable.

Actuellement, les Pays-Bas continuent de partager des expériences, des ressources humaines et des technologies pour aider le Vietnam à résoudre ses problèmes urgents, tels que la sécheresse, l’intrusion d’eau salée, l’affaissement et l’érosion des berges, des côtes…

Les deux pays coopèrent également fortement dans le domaine de l’agriculture. Dans le cadre du Partenariat stratégique sur le changement climatique et l’agriculture durable, les deux parties ont mis en œuvre de nombreux programmes et projets de coopération avec des orientations à moyen et long termes. Les Pays-Bas sont actuellement un investisseur majeur dans le secteur agricole vietnamien et aident progressivement le Vietnam à construire une production agricole durable, augmentant la valeur des exportations dans les domaines des fruits et légumes, du maraîchage, de l’élevage et de l’aquaculture.

Dans l’éducation et la formation, les Pays-Bas ont aidé le Vietnam via de nombreux projets. Depuis août 2002, les Pays-Bas ont inclus le Vietnam dans la liste des réglementations spéciales en matière de coopération dans l’enseignement supérieur. De nombreuses Universités et Instituts de recherche vietnamiens ont établi une étroite coopération avec des partenaires néerlandais.

En ce qui concerne la santé, ces deux dernières années, les Pays-Bas ont soutenu le Vietnam avec un million de doses de vaccins et du matériel médical d’une valeur de 43 milliards de dongs pour prévenir et contrôler le COVID-19./.