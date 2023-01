Le Vietnam en 2022: Efforts pour surmonter les difficultés, croissance spectaculaire

En 2022, malgré de nombreux défis et difficultés, le Vietnam a connu une croissance du PIB de 8,02%, le plus haut niveau de la période 2011-2022, bien au-delà de l’objectif fixé de 6-6,5%.

Selon des estimations, le PIB du Vietnam en 2022 pourrait se classer au troisième rang parmi les 11 pays d’Asie du Sud-Est et 33e parmi 118 pays et territoires dans le monde.

Parlant de la croissance économique du Vietnam en 2022, la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a estimé que cette forte reprise avait été obtenue malgré de « puissants vents contraires » comme la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, un renforcement du dollar américain, une croissance lente des marchés extérieurs et les effets persistant de la pandémie.

“Le succès du programme de vaccination a rendu possible une reprise économique robuste en 2022, y compris un rebond significatif de la consommation intérieure parmi les pauvres et les quasi-pauvres”, a-t-elle ajouté.

Le PIB du Vietnam en 2022 s’est chiffré à près de 409 milliards de dollars, le revenu par habitant à plus de 4.000 dollars. Le décaissement des investissements directs étrangers (IDE) s’est élevé à près de 20 milliards de dollars.

Selon l’ambassadeur cubain au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén, le Vietnam a pris des mesures efficaces pour dynamiser ses exportations de marchandises, ses échanges commerciaux et l’attraction des investissements étrangers, et maintenir des indicateurs macroéconomiques stables avec une inflation inférieure à 4%.

Le volume du commerce extérieur a atteint 732 milliards de dollars, dont plus de 360 milliards d’exportations, franchissant pour la première fois la barre des 700 milliards de dollars.

L’ambassadeur chinois au Vietnam, Xiong Bo, a déclaré que l’économie vietnamienne était “pleine de vitalité”, attrayante pour les investisseurs étrangers et favorable aux activités économiques extérieures, avec un commerce extérieur de plus de 700 milliards de dollars.

L’ambassadeur chinois a affirmé que ces résultats exceptionnels étaient dus à la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong et du gouvernement, et aux efforts du peuple vietnamien.

Les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont connu une année de succès en 2022, avec un montant d’exportation total de plus de 53 milliards de dollars, un excédent commercial de 7,8 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 48% par rapport à 2021. L’année dernière, plusieurs produits vietnamiens ont réussi à accéder à de nouveaux marchés. Durian, patate douce, nids de salanganes ont reçu l’autorisation pour une importation officielle en Chine; pomelo aux Etats-Unis ; longane au Japon; citron, pomelo en Nouvelle-Zélande…

Selon l’ambassadeur indien au Vietnam, Sandeep Arya, le Vietnam est considéré comme l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

Les exportations de produits aquatiques ont atteint un record de près de 11 milliards de dollars. Les crevettes ont rapporté 4,3 milliards de dollars, un record. Les pangasius ont rapporté 2,4 milliards de dollars, soit une croissance record de près de 80%. Le thon a atteint la barre du milliard de dollars pour la première fois.

L’ambassadeur Sandeep Arya a estimé que l’histoire de la croissance et les réalisations économiques du Vietnam faisaient des vagues dans le monde.

L’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson, a déclaré que la croissance économique du Vietnam au cours de l’année écoulée était très impressionnante et témoignait de l’approche du gouvernement en matière de reprise économique dans l’ère post-COVID-19, qui accorde une priorité à la reprise et aux politiques connexes.

Tredene Dobson a affirmé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Vietnam et de profiter de certains des avantages dont le Vietnam dispose avec sa forte croissance économique.

Tout l’élan que le Vietnam a créé en termes de croissance économique, de commerce extérieur, d’attraction d’investissements directs étrangers et d’autres indicateurs économiques, montre que le pays sera très prometteur dans les années à venir.

Parlant des efforts du Vietnam en matière de reprise économique après la pandémie de COVID-19, l’ambassadeur d’Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, a déclaré que sa reprise économique en 2022 était très impressionnante.

Cependant, il a déclaré que 2023 serait probablement plus difficile car le PIB mondial pourrait baisser, ce qui aurait plus d’impacts sur les exportations vietnamiennes. En outre, des fluctuations des marchés de capitaux et la liquidité réduite constitueraient également des défis.