越南加入联合国：45年征程，新地位迎接新机遇

联合国于1977年9月20日正式接纳越南为其成员具有巨大意义。

1977年9月20日，越南国旗升旗仪式在美国纽约联合国总部正式举行，开启越南与世界最大跨政府组织合作与发展的新时代。图自越通社

45年前，越南刚结束战争，恢复和平，统一国家。届时，越南系民族解放运动的象征，获得人类给予的深厚感情。

然而，除了独立和国家统一的喜悦外，当时的越南因刚刚走出战争，经济和技术落后而面临着许多困难。在对外方面，越南还被多国封锁、禁运。

原越南外交部副部长、原越南驻美国大使范光荣表示，回顾45年来，自1977年越南加入联合国后，可总结出以下具有意义的方面：

原越南外交部副部长、原越南驻美国大使范光荣

首先，承认一个和平、统一、独立并参加国际机制，尽管当时仍被禁运的新越南。正式加入全球最大组织——联合国为越南与世界的关系开辟新篇章，进而为越南不仅争取国际社会给予重建国家的支持，而且日益参与，为联合国和世界的共同事务作出更大的贡献创造条件。

其二，除了在革新、发展和融入国际社会方面取得的成就，越南一向携手并为联合国和世界的共同事务作出更有效的贡献。最典型的是，越南参加制定并实施联合国至2030年的可持续发展目标和千年发展目标，成为有效实施联合国各项行动计划的典范。

越南四号二级野战医院二号支队启程前往联合国南苏丹特派团。图自越通社

越南还积极参加联合国关于环境、气候变化、防控疾病、扶贫减贫、帮助弱势群体等的合作计划。

其三，越南一向重视并积极为加强联合国原则和国际法做出贡献，有利于各民族的和平、友谊、合作与发展。这也是越南对外政策的一贯原则。

参加联合国安理会时，越南提出了多项重要倡议。此外，越南已经和正在积极参加联合国的维和行动，获得联合国和其他国际社会给予好评。

其四，越南正在逐步参与并日益提升其在联合国领导机构中的作用。从 90 年代后半期开始，越南已参加联合国开发计划署（UNDP）、联合国儿童基金会（UNICEF）、联合国教科文组织（UNESCO）、国际原子能机构（IAEA）、联合国人权理事会等领导机构。

越南曾两次当选联合国安理会非常任理事国——负责联合国和平安全事务机构（2008-2009和2020-2021年任期）。凭借这些角色，越南既为共同事务做出了积极贡献，同时也为提升越南在联合国和国际舞台上的地位和威望做出了贡献。

其五，参加联合国过程中，越南强化了联合国宪章和重要文件，如1982年《联合国海洋法公约》，为地区和平、安全、合作与发展作出贡献。越南积极促进联合国与东盟在和平安全、合作发展到环境、气候变化、疾病等领域的合作。

对于东海问题，越南一直强调尊重国际法和1982年《联合国海洋法公约》的重要性，确保沿海国家的和平、稳定、安全、航行自由及合法利益，和平解决争端，避免局势加剧和复杂化。这也是东盟的共同原则和观点。

越南长沙群岛的安邦岛。图自越通社

其六，越南始终将确保国家利益与对联合国共同事务的积极和负责任的贡献和谐地结合起来。在联合国，越南不仅以国家利益为基础，而且以国际法原则参与国际议程的规划，以在大小国家之间创造公平竞争的平台，有利于以国际法为基础的和平、安全与发展。

最后，凭借新条件和新地位，越南需要继续推进上述对外政策原则，既服务于越南面向2030年和2045年的发展愿景，同时继续更加努力，在世界共同事务中发挥积极作用，致力于和平、安全、合作与发展和应对全球性挑战。（完）

周功宣