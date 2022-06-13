国旗返回长沙的特别旅程

乘坐长沙571号船在海上漂浮的日子并经过1000多海里的旅程，访问长沙和DK1海上高脚屋的第八工作代表团共同经历了许多美好而感人的回忆。当然，很多人都无法忘记一面越南国旗“重回长沙”之旅。这是一面非常特别的旗帜，因为它伴随着陈邓登科（前江省人）走遍了世界各大洲，包括亚洲、欧洲、南美、北美、澳大利亚、南极和非洲等。



尽管走遍了世界各地，敢于承担，面对困难和挑战来征服自己的梦想，但乐观、充满活力的这位年轻人最大的梦想是有一次踏上亲爱的长沙的机会。



陈邓登科于1987 年出生，前江省人，通过他漫长而特别的背包旅行成为知名的背包客。他也是第一个骑摩托车环游世界的越南人。



5 年前（2017 年 6 月），陈邓登科在西宁省木排边境口岸骑着摩托车开始了他环游世界数千公里的励志之旅。很多人听到这个想法时都觉得陈某太梦幻了，但对于这个热衷于探索的男子来说，这是最严肃的决定。开始实施这个想法时，陈某花了将近 2 年的时间准备他的随身物品、相关证件、车辆、衣服、鞋子、帽子、锅碗瓢盆、睡袋、帐篷、电脑、相机、汽车修理工具、医疗急救用品等各种物品。



在行李箱里，陈某整齐地把越南金星红旗装在箱子里。对于他来说，这面国旗是他 1111 天“不可分离”的精神包袱，鼓励他不断实现自己的梦想。最值得一提的是，这是陈某的朋友从潘荣岛——长沙群岛唯一一个以英雄烈士阮潘荣命名的岛屿带回来的国旗。他的朋友在他出发前将国旗送给了他，希望这面国旗永远陪伴着陈某充满回忆、充满艰辛和挑战的整个旅程。





回忆自己的旅程，陈某说，2017年6月1日，他带着国旗和行李离开木排边境口岸，那时他心理既担心又焦虑，也有些兴奋。据他自己的总结，这面神圣红旗已经与他同行了约8万公里，穿越了65个国家和地区，8次穿越赤道。他从北欧、西欧、北美等的发达国家，到非洲、中美、中东、南美、大洋洲的贫穷国家。



那面红旗跟着他到亚马逊、格陵兰或北极斯瓦尔巴群岛等偏远地区，一直到巴塔哥尼亚的“世界尽头”，然后是南极洲。他从澳大利亚中心的广阔沙漠，从无人知晓的荒凉村庄，到纽约、巴黎、首尔、悉尼、柏林、罗马、多伦多、芝加哥、洛杉矶、旧金山等繁华的大城市。



对于陈某来说，最重要的是，在 1111 天之后，他获得了许多奇迹的宝贵经验。金星国旗虽然破旧不堪，却已成为他圆梦的重要伙伴。

在 2022年 5 月中旬之际，陈某认为自己“非常幸运”，因为他有机会与第八工作代表团访问了长沙和 DK1海上高脚屋。这是陈某期盼已久的旅行，也是他在越南想去的最后一个地方。



5月22日晚在长沙571号船的甲板上举行的精彩文艺表演活动结束后，陈某突然主动上台分享这面金星红旗的特殊“回家”之旅，让在场的数百名代表感到惊讶和钦佩。

陈某激动的分享说，海上漂流、探望长沙部队和人民的日子是体检中印象最深刻的日子。最可贵的是，长沙军民不懈努力完成好被交给的任务，决心攻坚克难，默默地贡献自己的力量，以维护海洋与岛屿、祖国的安宁，让越南全体人民安心地开展劳动生产活动。

“走遍了世界各大洲，终于今天，最期待的一天，我终于来到了长沙，带着国旗回到了最初的起点。把国旗带回亲爱的岛屿，我感到很紧张、很高兴，但也很荣幸和自豪”，陈某说。



这位乐观向上、充满活力的小伙子分享道：“人生有很多困难，但我希望年轻人永远保持信念去追寻梦想。而如果有机会，去参观一下国家的神圣海洋和岛屿——长沙和DK1海上高脚屋，感受士兵们维护海洋和圣岛主权的铁誓，以及了解我们每个人需要如何努力以配得上官兵们为维护和捍卫国家和平安宁的努力”。（完）

秋贤

功宣

玉叶