Le voyage de la grande union nationale￼

Le longue voyage de près de 1.000 milles nautiques vers Truong Sa et les plates-formes DK1 a laissé de nombreuses émotions inoubliables dans le cœur des plus de 40 Vietnamiens d’outre-mer venus de 17 pays à travers le monde. C’est une activité significative, affirmant la souveraineté et les droits souverains du Vietnam sur l’archipel de Truong Sa et le plateau continental du Sud du pays. C’est aussi l’occasion pour les Vietnamiens d’outre-mer de se rencontrer, d’échanger et de se connecter avec leurs compatriotes dans le pays, contribuant ainsi à renforcer la grande union nationale.

A cette occasion, l’ambassadeur Ngo Huong Nam, vice-président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens d’outre-mer, a eu un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information sur les résultats du voyage, notamment dans le contexte de contrôle de la pandémie de COVID-19 et sur le processus de 10 ans (2012-2022) d’organisation de visites de Truong Sa et des plates-formes DK1.

Ambassadeur Ngo Huong Nam, vice-président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens d’outre-mer. Photo: VNA

Selon l’ambassadeur Ngo Huong Nam, afin de répondre aux aspirations des compatriotes à l’étranger, de 2012 à 2019, le Comité d’État chargé des Vietnamiens d’outre-mer, le ministère des Affaires étrangères ont coopéré avec le Commandement de la Marine a organisé huit délégations avec près de 600 personnes pour rendre visite aux cadres, soldats et habitants du district insulaire de Truong Sa et aux plates-formes DK1.

Il s’agit d’une activité significative qui contribue à affirmer davantage la souveraineté du Vietnam sur la mer et les îles de la Patrie, exprime l’affection et la responsabilité du Parti et de l’État à prendre soin de la communauté, conformément à l’esprit de la conclusion No 12-KL/TW du Bureau Politique, publiée le 12 août 2021 sur les Vietnamiens d’outre-mer. Le voyage de cette année marque 10 ans de voyages à Truong Sa des Viet kieu.

En venant à Truong Sa et aux plates-formes DK1, les Vietnamiens d’outre-mer ont eu l’occasion d’être témoins des changements sur les îles. Photo: VNA

En venant à Truong Sa et aux plates-formes DK1, les Vietnamiens d’outre-mer ont eu l’occasion d’être témoins des changements sur les îles ; de ressentir la détermination des soldats et des habitants dans la défense de la souveraineté sacrée de la mer et des îles de la Patrie ; de susciter ainsi fortement la fierté nationale ; d’élever le patriotisme, la confiance et la responsabilité des Vietnamiens d’outre-mer pour la cause d’édification et de défense nationales. C’est un voyage de la grande union nationale. On peut affirmer que Truong Sa bien aimé est toujours dans le cœur des Vietnamiens d’outre-mer.







L’ambassadeur Ngo Huong Nam a affirmé que les Vietnamiens, où qu’ils se trouvent, conservent toujours les bonnes traditions de la nation, promeuvent l’esprit de solidarité, d’affection mutuelle, restent toujours connectés à leurs racines et solidaires avec la Patrie et le pays. C’est la valeur humaniste traditionnelle de la nation vietnamienne.

La communauté vietnamienne d’outre-mer accompagne toujours et partage avec la population du pays les moments difficiles, contribue toujours activement à la cause d’édification et de défense nationales./.

Les générations de soldats et d’habitants s’attachent à la mer