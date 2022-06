Ouvrir la voie à un fort rebond socio-économique de Ho Chi Minh-Ville

Début 2022, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a promulgué une décision sur le Programme de relance et de développement socio-économique de la ville pour la période 2022 – 2025.

Pour le rétablissement socio-économique comme l’objectif fixé, il est nécessaire d’introduire Ho Chi Minh -Ville dans la planification globale de la Zone économique clé du Sud, en association avec les localités voisines. Pour atteindre cet objectif, la ville est dynamique dans la recherche de sources de capitaux pour investir dans le développement des infrastructures de transport.

La 4e vague de l’épidémie de COVID-19 a gravement affecté les activités socio-économiques de la ville. Pendant la période de distanciation sociale, de nombreux projets ont dû s’arrêter ou ralentir son rythme. Après la maîtrise de l’épidémie, les investisseurs et les maîtres d’ouvrages ont rapidement accéléré les travaux et les projets pour rattraper le temps perdu. De nombreux projets de connectivité interrégionale sont également mis en œuvre avec rapidité.

Le pont Thu Thiem 2 d’une longueur de près de 1,5 km avec six voies, au-dessus de la rivière Saigon, considérée comme un nouveau symbole de Ho Chi Minh-Ville, a été officiellement ouvert à la circulation le 28 avril. L’ouvrage contribue à compléter le réseau de circulation de l’axe principal de Ho Chi Minh-Ville et à relier le centre-ville à la nouvelle zone urbaine de Thu Thiem.

Cầu Thủ Thiêm 2 TPHCM.

Pour le projet de ligne de métro Ben Thanh – Suoi Tien, environ 90% de ses travaux sont achevés. Les deux dernières rames sur le total de 17 ont également été livrées en mai 2022. La ligne de métro Ben Thanh-Suoi Tien fera 19,7 km de long et comprendra 14 stations avec trois souterraines et 11 surélevées. Le projet bénéficie d’aides publiques au développement du Japon.

*

Connexion pour la relance régionale

Siêu thị Saigon Co.op, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cung ứng hàng hóa dồi dào cho người dân. Ảnh TTXVN

Pour l’heure, Ho Chi Minh-Ville et les localités mettent en œuvre de nombreux projets d’autoroutes afin de connecter efficacement la chaîne d’approvisionnement des marchandises entre Ho Chi Minh-Ville et les provinces de la Zone économique clé du Sud.

En particulier, Ho Chi Minh-Ville, Long An, Binh Duong, Dong Nai accélèrent les procédures pour la réalisation de la 3e ceinture péripérique de Ho Chi Minh-Ville.

De nouveaux ouvrages de transport ont donné un nouvel élan à la ville après la pandémie. Cependant, la ville a encore besoin d’une grande ressource pour investir dans le développement du transport, non seulement pour la ville mais aussi pour toute la région.

Exploiter des ressources

Dans son plan de développement des infrastructures du transport, pour la période 2021-2025, vision d’ici 2030, Ho Chi Minh-Ville nécessitera plus de 900.000 milliards de dongs.

Selon le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, la ville a activement élaboré et publié le Programme de relance socio-économique pour la période 2022 – 2025 afin de fournir des solutions urgentes et primordiales pour relancer son économie et restaurer ses activités socio-culturelles.

Actuellement, le taux de régulation budgétaire de Ho Chi Minh-Ville a été porté de 18% à 21%, c’est un fonds d’investissement dans le développement de la ville dans la prochaine période. Ho Chi Minh-Ville et les provinces de Binh Duong, Dong Nai et Long An remplissent toutes les formalités pour la mise en œuvre du projet de la 3e ceinture péripérique.

Selon Tran Quang Lam, directeur du Service du transport de Ho Chi Minh-Ville, l’appel à des investissements hors du budget de l’État est nécessaire et devrait être accéléré. Le Service a également dressé une liste des projets d’appel à l’investissement pour la période 2021-2025 et a proposé des mécanismes, des politiques et des plans pour mobiliser des fonds pour les projets urgents pour la période 2021-2030 auprès du Comité populaire municipal.

Ho Chi Minh-Ville exploitera également les ressources, conformément au mécanisme spécifique mentionné par la Résolution 54 de l’Assemblée nationale ainsi que de nouvelles réglementations telles que frais d’utilisation des infrastructures, actionarisation des entreprises publiques, revenus de l’utilisation foncière, vente de biens publics d’agences publiques…

Pour l’heure, Ho Chi Minh-Ville s’efforce de trouver des ressources pour investir dans les infrastructures de transport, de relever les obstacles dans le développement. La Zone économique clé du Sud attend une “impulsion” des projets de transport pour “ouvrir la voie” à sa reprise et son développement socio-économiques, avec Ho Chi Minh-Ville comme le moteur dans les années à venir./.