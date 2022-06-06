Начало пути экономического развития Хошимина

В начале 2022 года городской народный комитет Хошимина принял решение о программе социально-экономического восстановления и развития города на период 2022-2025 гг., отметив, что для выполнения поставленной цели необходимо развивать город Хошимин в общем региональном планировании, связывая его с соседними населенными пунктами. Город активно ищет источники капитала для инвестирования в развитие транспортной инфраструктуры в ближайшее время для достижения этой цели.

Четвертая вспышка COVID-19 повлияла на социально-экономическую деятельность в Хошимине. В период социального дистанцирования многие проекты остановили реализацию или работали в умеренном режиме, что серьезно повлияло на график их завершения. Как только произошло отмена ограничительных мер, работы и проекты начали активизироваться и ускоряться инвесторами и подрядчиками, чтобы компенсировать время простоя. Также в срочном порядке реализуются многие проекты межрегиональной связности.

В центральной части города введен в эксплуатацию мост Тхутхием 2 с общим объемом инвестиций в 3.900 млрд. донгов, в рамках формирования полной транспортной системы, связывающей Восточный регион с существующим центром города на западном берегу реки Сайгон.

Cầu Thủ Thiêm 2 TPHCM.

Еще одним положительным моментом является то, что проект метро Бентхань-Шуойтиен достиг выполнения 90,31% работ от общего объема. Последние два поезда из 17 поездов проекта метро Бентхань-Шуойтиен были получены в мае 2022 года. Это было важное событие, когда все 17 поездов были доставлены в депо Лонгбинь, знаменуя собой переход к этапу подготовки к пробному запуску.

* Транспортные связи для восстановления региона

Супермаркет Saigon Co.op в районе Говап, Хошимин обеспечивсает стабильную поставку товаров. (Фото: ВИА)

Являясь социально-экономическим центром южного региона, Хошимин имеет связи с населенными пунктами в регионе для развития. Социально-экономические решения по восстановлению и развитию увязывают роль и положение города с региональными связями, помещают его в масштабы всей страны и способствуют эффективной реализации государственной социально-экономической программы восстановления и развития.

В настоящее время Хошимин и его населенные пункты реализуют множество проектов по созданию автомагистралей, чтобы эффективно соединить цепочку поставок товаров между городом Хошимин с провинциями в южной ключевой экономической зоне. Хошимин, Лонг-ан, Биньзыонг, Донгнай активно внедряют процедуры для проекта третьей Кольцевой дороги Хошимина.

Завершенные и сданные в эксплуатацию дорожные проекты придали развитию города дополнительный импульс. Тем не менее, город по-прежнему нуждается в больших ресурсах для инвестиций в развитие дорожного движения, и не только для Хошимина, но и всего региона, чтобы восстановиться и развиваться в социально-экономическом отношении.

* Поиск ресурсов

В плане развития транспортной инфраструктуры города Хошимин в период 2021 – 2025 гг., с видением до 2030 г. требуется более 900.000 млрд. донгов для реализации дорожных проектов в период с 2021 по 2030 год. Однако годовой инвестиционный капитал для инфраструктуры ограничен, особенно из-за воздействия эпидемии COVID-19, поэтому город пытается найти и организовать источники капитала для развития транспортных работ.

Председатель городского комитета Хошимина Фан Ван Май сообщил, что город активно разработал и опубликовал Программу социально-экономического развития и восстановления на период 2022-2025 годов, чтобы обеспечить срочные и целенаправленные решения для восстановления пострадавших отраслей экономики и социально-культурной деятельности.

В настоящее время центральное правительство увеличило ставку бюджетного регулирования с 18% до 21% для Хошимина, что станет источником капитала для инвестиций в развитие в предстоящий период. Хошимин и провинции Биньзыонг, Донгнай и Лонг-ан пытаются завершить процедуры и готовы реализовать проект 3-й Кольцевой дороги Хошимина. Что касается капиталовложений местного бюджета в этот проект, населенные пункты продемонстрировали свою приверженность выделению достаточного капитала для реализации проекта в соответствии с графиком.

По словам экономиста Чан Зу Литя (члена Экономической консультативной группы премьер-министра), при наличии хорошего механизма мобилизации капитала к 2030 году можно завершить транспортные проекты региональной значимости, и тогда населенные пункты будут вносить большой вклад в национальный бюджет.

По словам г-на Чан Куанг Лама, директора городского департамента транспорта в Хошимине поощрение привлечения инвестиций из источников вне государственного бюджета в соответствии с законом очень необходимо и должно быть проведено в ближайшее время. Департамент транспорта также рассмотрел и составил список проектов транспортной отрасли, которые, как ожидается, потребуют инвестиций в период 2021–2025 годов, и предложил городскому народному комитету механизмы, политику и планы по мобилизации инвестиционных средств, а также для выполнения срочных проектов в период 2021-2030 гг.

Город также будет использовать доходы от специального механизма, предусмотренного резолюцией 54 Национального собрания и новых правил для Хошимина, например, в отношении платы за пользование инфраструктурой; акционирования государственных предприятий; доходов от землепользования; продажи государственного имущества центральных органов города; изменения использования земли для посевов…

Город Хошимин пытается найти ресурсы для инвестиций в транспортные проекты, устраняя «узкие места» в развитии. Южная ключевая экономическая зона ждет «толчка» от транспортной инфраструктуры, чтобы «проложить путь» региону к социально-экономическому подъему и развитию, главным драйвером которого будет Хошимин в ближайшие годы./.

Там Ханг

Корреспондент ВИА