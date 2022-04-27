到 2025 年，朔庄市将完成高水平的二级城市各项标准，准备好物质条件、建立关键数据库，向往发展成为一座智慧城市的目标。

根据刚刚获得批准的《2021~2030年阶段九龙江三角洲地区总体规划和2050年愿景》，朔庄省朔庄市被确定为东海沿海次区域的经济中心，水产海鲜养殖、捕捞和出口中心，农产品、水产品加工业中心，清洁能源工业中心和历史文化旅游中心。

跟随着朔庄全省的同步发展，朔庄市也取得了快速、全面且稳固的进展，达到了二级城市的标准，同时提出多项奋斗目标以今后努力实现跨越式发展。

从2018年至2020年期间，朔庄市经济年均增长率达15.81%，经济结构根据所提出的目标向提高工业、建筑业和服务业比重，降低农业比重的方向转型；全市非农业劳动力比率达89.8%；全市居民年均收入水平为8890万越南盾，是全国平均收入水平的1.4倍。

朔庄市的一角。图自越通社

朔庄市始终创造有利条件，吸引投资商来到朔庄市投资展开各项目，打造城市现代化风貌。与此同时，朔庄市十分着重城市规划工作，并积极主动实施各项城市规划。目前，朔庄市的《到2035年朔庄市建设总体规划和2050 年愿景》；《到2030年朔庄市规划、建筑、城市景观容貌和城市发展计划的管理条例》都已经获批，并正在展开，为实现城市经济社会发展各项任务做出贡献。

2021年，在遭受由新冠肺炎疫情（COVID-19）带来重重困难的背景下，朔庄市经济保持良好增速，人均收入超过之前决议所提出的目标，同2020年相比增长3%；贸易、服务业在经济结构中的比重越来越大，占整个朔庄省零售和服务业营业总额的54%；加工业占工业产值的70%以上，占整个朔庄省工业产值总额的53%以上。

朔庄镇夷工业区

目前，朔庄市为省会城市，是朔庄省城市体系的重点，在安全和国防方面具有重要战略地位，是朔庄省通往外地的门户，是九龙江三角洲地区发展的一极。同时，朔庄市发挥着全省交通枢纽的作用，与本地区大部分城市实现互联互通较为便利。

越南建设部副部长黎光雄先生介绍，朔庄市已达到省直辖市二级城市标准。未来，朔庄市将重点实施应对气候变化、海平面上升和盐水侵入等问题的各项有效解决方案；研究增加地表水利用水平，限制并逐渐停止开采和使用地下水源。

向往智慧城市目标

认定朔庄市发展的战略重要性，2020-2025年任期的朔庄省省委提出关于《2021~2025年阶段建设朔庄市可持续发展、达到二级城市标准、迈向智慧城市和展望2030年》的专项决议。

朔庄省省委书记林文敏同志表示，朔庄省的目标是将朔庄市建设和发展成为二级城市，建设发展智慧城市、经济-生态城市、生活条件良好且竞争力、具特色且可持续发展城市等的基础性要素，为朔庄全省整体发展创造动力。

在朔庄市成立了城市管理科技应用中心，同步连接高清监控摄像头

系统以有效管理和处理城市秩序、卫生、环境、社会安全以及现场监控等问题。进而与朔庄省中央信息处理和管理的多功能中心实现同步连接。

到 2025 年，朔庄市将完成高水平的 2 级城市标准，准备好物质条件、建立关键数据库，向往发展成为一座智慧城市的目标。

朔庄市力争到 2030 年具备服务于智慧城市建设的必要要素，朔庄市的一些关键指标达到一级城市标准，提高朔庄市与九龙江三角洲地区其他城市相比的作用、地位和竞争力。（完）