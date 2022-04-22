В эти дни все внимание страны вновь обращено на юг, где люди и власти день и ночь борются с серьезнейшей вспышкой заболевания. Число заражений и смертей из-за коронавируса растет день ото дня и уже долгое время остается на высоком уровне, превышая все прогнозы и вызывая тревогу как у населения, так и у властей во многих южных провинциях, особенно в Хошимине, Биньзыонге, Донгнае…

Стремление правительства мобилизовать всю политическую систему на поддержку юга страны в борьбе с эпидемией и в то же время на выполнение задач экономического обеспечения, социальной защиты и безопасности, более чем когда-либо отражает силу доброй традиции «целые листья покрывают сорванные», «когда одна лошадь больна, всей стае не до корма». Организации, частные лица, предприятия… в различных формах объединяются с правительством, властью и жителями юга Вьетнама в борьбе с эпидемией, а также ее последствиями для экономики и жизни людей, особенно уязвимых групп.

С первых дней, когда эпидемия начала развиваться сложно, жители Центрального региона отправили десятки тонн продуктов, овощей и фруктов в поддержку жителей Хошимина, а населенные пункты поддерживают продуктами питания, сельскохозяйственными товарами, денежными средствами, отправляя волонтеров, врачей… на укрепление сил города в борьбе с эпидемией.

По данным Комитета Отечественного фронта города Хошимина, по состоянию на 15 августа Комитет по мобилизации, приему и распределению Фонда профилактики и борьбы с COVID-19 Хошимина получил более 908,6 млрд. донгов наличными, а также противоэпидемическими товарами и оборудованием. Деловые круги играют пионерскую роль, внося большой вклад в борьбу Хошимина с эпидемией.

Объединившись с городскими властями, многие предприятия добровольно выделили участки земли, торговые центры и фабрики для строительства полевых госпиталей. Значительное число компаний внесло свой вклад в виде человеческих сил и материальной помощи, помогали необходимым оборудованием, начиная от машин скорой помощи, лекарств и до продуктов питания, молока, охлаждающих напитков… Все руководствовались духом «помочь передовым силам в борьбе против эпидемии за здоровье общества».

Поддержка передовых сил против эпидемии

Г-жа Хоанг Май Куинь Хоа, глава Аппарата Комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) в Хошимине, сказала, что с начала эпидемии склад ОФВ всегда заполнен овощами, фруктами, бутылями питьевой воды и молока, медицинским оборудованием…, пожертвованными для города.

«Трудно сосчитать помощь Хошимину в это непростое время, поскольку была разом отправлена партия товаров весом в тысячи тонн. Мы очень старались, чтобы успеть раздавать их нужным людям и подразделениям для скорейшего преодоления пандемии», — сказала г-жа Хоа.

По ее словам, последняя партия от доноров включила 1.000 коробок с литровыми упаковками свежего молока и 1.000 коробок натурального чая TEA, подаренных молочной корпорацией TH. Эти напитки и молоко были направлены на повышение сил медиков.

Это была не первая помощь корпорации TH: на Церемонии запуска национального участия в профилактике эпидемии и представлении Центра приема помощи и предоставления товаров первой необходимости для людей, оказавшихся в затруднительном положении из-за эпидемии COVID-19 в Хошимине, корпорация TH, банк Bac A и Фонд за вьетнамский рост также пожертвовали 72.000 упаковок свежего молока городским противоэпидемическим силам. Совсем недавно, днем ​​25 августа, банк Bac A и корпорация TH подарили жителям Хошимина напитков на сумму в более 4 млрд. донгов, включая 500.000 коробок свежих молочных продуктов, натуральных фруктовых молочных напитков TH true JUICE, натуральных фруктовых соков TH true JUICE, родниковой воды TH true WATER. Выступая на мероприятии, г-жа Тхай Хыонг поделилась: «Этот подарок — это усилие каждого человека и бизнеса сопровождать правительство и армию в реализации противоэпидемического режима “Оставайтесь там, где находитесь”».

Для медиков «питательный подарок», включал в себя чистое свежее молоко и недавно выпущенный натуральный чай TH true TEA. Благодаря полностью натуральным ингредиентам, TH true TEA богат антиоксидантами, активными ингредиентами, которые помогают уменьшить стресс и усталость, а также поддерживают иммунитет.

Во время жары эти напитки очень активно помогают повысить устойчивость здоровья.

В Хошимине были зафиксированы сотни тысяч инфекций в рамках четвертой волны эпидемии. За почти 40 дней социального дистанцирования в соответствии с усиленными Директивами 15 и 16, противоэпидемические силы в Хошимине работали в чрезвычайно тяжелых условиях, чтобы спасать жизни людей, особенно пожилых, бедных, обездоленных. В этом контексте деятельность в области социального обеспечения важна как никогда. Предприятия, в том числе TH Group, активно поставили продукты питания, товары первой необходимости и объединились с передовыми силами для отражения эпидемии.

С момента вспышки COVID-19 корпорация TH (TH Group) и банк BAC A через Фонд ради вьетнамского роста провели множество компаний по предоставлению более 3,2 млн. упаковок молока и питательных напитков для медицинских сил, людей, проходящих медицинский карантин в зонах изоляции, находящихся в очагах эпидемии по всей стране, включая Хошимин, Бакжанг, Бакнинь, Хынг-йен, Ханой, Дананг, Нге-ан…

Помощь оказывается своевременно и отвечает потребностям, способствуя эффективной профилактике и контролю заболеваний.

В 2020 году корпорация также передала тысячи упаковок свежего молока, рис, тканевые маски, дезинфицирующие средства для рук, средства для полоскания горла и т. д. передовым силам в борьбе с эпидемией, людям в зонах изоляции, медицинских центрах, детям, бедным семьям в рыбацких деревнях…, напрямую затронутым эпидемией COVID-19.

Объединить усилия вместе с правительством

В 2020 и 2021 годах мировая и вьетнамская экономики сильно пострадали от пандемии COVID-19, м компания TH Group не является исключением. Однако корпорация не отошла от принципа «быть социально ответственной», под руководством женщины, которая полна энтузиазма в гуманитарной деятельности, – г-жи Тхай Хыонг. TH Group всегда была пионером в объединении усилий вместе с правительством на благо общества.

На церемонии запуска Вьетнамского фонда вакцин против COVID-19 TH Group и Банк BAC A через Фонд ради вьетнамского роста объявили о своей поддержке Фонда вакцин против COVID-19 в размере 46 млрд. донгов.

Также на церемонии запуска Фонда премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил свои эмоции по поводу солидарности людей и бизнеса в духе «Одно дерево не лес, а три дерева вместе – могучий лес».

Это фонд сострадания, солидарности и веры, соединяющий сердца, чтобы все вместе могли преодолевать трудности и вносить свой вклад в победу Вьетнама; чтобы все могли еще раз засвидетельствовать и написать историю славной победы нации – победы над пандемией COVID-19…

Для того, чтобы как можно скорее вернуть жизнь в нормальное русло, партия и государство скорейшим образом реализуют свои цели: вакцинация абсолютно бесплатна для всего населения для достижения коллективного иммунитета, и ее следует проводить ежегодно. Вакцинация — это фундаментальное, долгосрочное, решающее и стратегическое решение, позволяющее избежать пандемии COVID-19.

Представители Банка BAC A и TH Group также выразили надежду, что Правительство и Минздрав в ближайшее время завершат импорт и производство вакцин, подготовят планы вакцинации для должностных лиц и сотрудников, а также защитят людские ресурсы для развития экономической деятельности.

Г-жа Чан Тхи Нху Чанг, директор Фонда за вьетнамский рост, сказала: «Мы верим и ценим усилия правительства по профилактике и борьбе с COVID-19, а также по поддержанию производственной и деловой активности, делового и экономического развития. Мы, банк BAC A, TH Group и Фонд за вьетнамский рост, а также многие другие предприятия, организации и частные лица, объединяем наши сердца и несем ответственность за здоровье всего населения, за нашу нацию, страну; мы решительно объединяем свои усилия со всем Вьетнамом, чтобы преодолеть все трудности и вызовы, и дать отпор пандемии».

Что касается основателя TH Group г-жи Тхай Хыонг, однажды она сказала: «Борьба с эпидемией подобна борьбе с врагом, поэтому весь вьетнамский народ проявляет солидарность и единодушие в борьбе с этой болезнью. Для меня добровольная помощь исходит из сердца, души, и ее корни находятся глубоко в подсознании каждого из вьетнамцев. От ребенка, который знает, как использовать свои сбережения, чтобы купить маски для всех, до предприятий и организаций – у всех есть сердце, которое все понимает, независимо от возраста, дохода или квалификации».

«Помимо духа волонтерства, для меня это также часть ответственности отдельных лиц и предприятий, которые должны сопровождать правительство и общество в трудных ситуациях. Для меня и TH Group, Банк BAC A, общественная деятельность — это не только плановая деятельность, но и счастье, которое нужно распространять».

Предпринимательница Тхай Хыонг по-прежнему усердно работает на пути «во имя истинного счастья» и «во имя здоровья общества», который она выбрала более 10 лет, для создания «добрых» бизнес-проектов. В разгар пандемии, когда начались блокады и изоляции в большинстве провинций и городов по всей стране, что привело к остановке деловой активности, в августе 2021 года TH Group по-прежнему постоянно запускала новые проекты и новые продукты, такие как натуральный зеленый чай со вкусом лимона и натуральный чай улун. В этих продуктах полностью используются натуральные ингредиенты, без синтетических добавок и консервантов, что обеспечивает здоровье потребителей.

Для меня и TH Group, Банк BAC A, общественная деятельность — это не только плановая деятельность, но и счастье, которое нужно распространять».

— Тхай Хыонг, основатель группы TH —

Банк BAC A инвестировал в модернизацию своей службы электронного банкинга с помощью совершенно новой версии интернет-банкинга и мобильного банкинга, чтобы помочь клиентам платить более удобно в контексте социального дистанцирования и электронных платежей, заняв лидирующую позицию на рынке.

Новые проекты TH не только борются за «жизнь» собственного бизнеса, но и способствуют социальному обеспечению, приносят доход местному населению и объединяют усилия с правительством для преодоления трудностей. Помимо питательного молока и кисломолочных продуктов, в подарочных пакетах фронтовикам, борющихся с эпидемией, бедным домохозяйствам и детям, присутствуют новые напитки, такие как чай с лимоном и травяной чай.

«Берегите Мать-природу, она даст вам все», «Не максимизируйте прибыль, а ищите гармонию интересов», «Ради общественного здоровья», «Безвредно для окружающей среды»… — эти идеи и бизнес-философия, полные социальной ответственности, стали товарным знаком основательницы TH. И все эти мысли исходят из сердца матери. Можно сказать, что именно она «зажигает огонь» и вдыхает жизнь в проекты, которые идут из сердца матери.

Поэтому она всегда сочувствует всем несчастным, особенно в сложные эпидемические дни, заботясь о пациентах и своих сотрудниках. Недавно в Анжанге TH Group и BAC BANK через Фонд за вьетнамский рост передали в дар Министерству здравоохранения провинции 2.000 наборов для экспресс-тестирования на COVID-19 на сумму почти 400 млн. донгов. Кроме этого, Группа также пожертвовала 2 млрд. донгов для жителей Нгеана, пострадавших от эпидемии COVID-19, чтобы они вернулись в свои родные города…

Ожидается, что в ближайшем будущем TH Group и Банк BAC A также передадут 24 высокофункциональных аппарата ИВЛ больницам Ханоя и Хошимина для лечения несчастных пациентов с COVID-19.

В сложной ситуации в стране такие предприятия, как TH Group, не только молча борются с невзгодами, чтобы обеспечить рабочие места, доходы для работников, за собственную «жизнь» и собственный бизнес, но и разделяют бремя трудностей, объединяя свои усилия по искоренению эпидемии с правительством.

Несмотря на то, что впереди еще много испытаний, и нам еще предстоит стать свидетелями многих потерь, из которых самая большая потеря – это здоровье и жизнь людей, но с решимостью и консенсусом всей системы на всех уровнях, с участием и заботой населения и бизнеса по всей стране, Вьетнам обязательно преодолеет пандемию COVID-19, восстановит производственно-хозяйственную деятельность и нормальную жизнь./.

Зыонг Чи

Журналист ВИА

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