Le Vietnam lance la plus grande campagne de vaccination de son histoire

Le Vietnam a lancé sa campagne de vaccination anti-COVID-19, la plus grande de son histoire, avec plus de 100 millions de doses de vaccin.

Le 8 mars, l’injection du vaccin a été effectuée pour des agents de médicaux de l’Hôpital national des maladies tropicales de Hanoï, de l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville et de la province de Hai Duong où est apparue la 3e vague épidémique fin janvier.

Selon le ministère de la Santé, avec 117.600 doses, il s’agira de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire au Vietnam.

Selon les prévisions, 100 millions de doses seront injectées dans l’ensemble du pays. Les citoyens âgés d’au moins 18 ans recevront deux doses et la seconde sera administrée 12 semaines plus tard.

Le gouvernement vietnamien a investi et mobilisé une grande ressource pour réaliser cette campagne de vaccination, afin de lutter contre l’épidémie et de protéger la santé de la population.

Les personnes prioritaires pour la première injection comprennent les agents sanitaires qui sont en première ligne de la lutte contre l’épidémie, les membres du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19, le personnel de l’armée, de la police, etc.

Le Vietnam utilise le vaccin AstraZeneca, l’un de trois types de vaccins autorisés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une utilisation d’urgence, dans plus de 50 pays et territoires.

Le ministère de la Santé en collaboration avec le groupe des télécommunications de l’Armée (Viettel) étudient et développent l’application “Carnet de santé numérique” sur la plate-forme Web à l’adresse: http: //hssk.kcb.vn et sur smartphone pour faciliter l’accès de la population aux informations sur la vaccination et minimiser les formalités administratives.

Grâce au “Carnet de santé numérique”, la population peut suivre le calendrier de vaccination contre le COVID-19, être facilement informer par les autorités sanitaires sur l’état de santé et la réponse post-injection.

Le ministère de la Santé recommande aux personnes vaccinées de porter un masque et d’exécuter le message 5K pour prévenir l’infection.

Le 8 mars, une centaine de docteurs et infirmières de l’hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville sont devenus les premiers vaccinés contre le COVID-19.

La docteure Du Le Thanh Xuan, de l’hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville, qui était en charge du traitement du patient infecté par le SARS-CoV-2 N° 91 au Vietnam (le pilote britannique), a exprimé son honneur de recevoir cette première injection. Elle a souhaité que toutes les citoyens soient vaccinés pour que la vie revienne à la normale.

Mme Thanh Xuan et les médecins de l’hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville ont traité directement le patient N° 91 pendant plus de 2 mois, avant qu’il ne soit transféré à l’hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville pour se préparer à la transplantation pulmonaire.

Le cas N°91, un Britannique et également le plus grave patient de COVID-19 au Vietnam, a subi 115 jours de traitement à l’Hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville et à l’Hôpital Cho Ray. Il a été déclaré guéri et est sorti de l’hôpital le 11 juillet 2020.

Le docteur Nguyên Thanh Phong, chef du Département des maladies contagieuses D, de l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le Vietnam avait réussi à contrôler le COVID-19 mais les évolutions de la pandémie dans d’autres pays restaient encore compliquées. Par conséquent, ces premières doses du vaccin ont contribué à soulager une partie de la pression sur les agents médicaux en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

Avec la vaccination, le personnel médical est équipé d’un système d’armure de protection capable de résister à l’intrusion du virus, a estimé le docteur Nguyen Van Vinh Chau, directeur de l’Hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville.

En même temps, à Hanoï, plus de 7.200 personnes seront vaccinées dans la première phase de la campagne de vaccination. Lors d’une réunion du Comité municipal de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 tenue le 8 mars, le vice-président du Comité populaire municipal, Chu Xuan Dung a exigé une vaccination sûre, efficace et un accès juste, égal aux vaccins pour tous les habitants de la capitale.

Le Service municipal de la santé a préparé un plan spécifique et organisé des cours d’entraînement sur la vaccination, allant de la réception des vaccins, de l’organisation des injections, à la surveillance des vaccinés et au traitement des réactions après l’injection.

Le 8 mars, les infirmiers et médecins de la 2e antenne de l’Hôpital central des maladies tropicales dans le district de Dong Anh, ont été vaccinés et ceux de l’Hôpital Thanh Nhan dans l’arrondissement de Hai Ba Trung, le 9 mars, a informé Truong Quang Viet, directeur adjoint du Centre de contrôle des maladies de Hanoï.

En tant que l’une des premières personnes à être vaccinées, le docteur Le Van Xuan de l’Hôpital central des maladies tropicales a souligné que la vaccination permettrait de prévenir efficacement la propagation du coronavirus au sein de la communauté, tout en exhortant les gens à continuer à appliquer des mesures préventives.

La province septentrionale de Hai Duong qui est l’épicentre de la 3e vague de COVID-19 au Vietnam, a reçu 33.000 doses de vaccins – le plus grand nombre à être attribué lors de la première phase de la campagne de vaccination. Jusqu’au 9 mars à 06h00, le Vietnam a signalé 1.586 cas de transmission locale du virus, dont 893 cas détectés depuis le 27 janvier.

Le docteur Truong Van Thao, directeur du Centre médical de la ville de Hai Duong, a déclaré que les autorités sanitaires locales avaient préparé des plans d’action et conditions adéquates pour assurer une vaccination sûre.

Elles ont aménagé une salle d’urgence avec un équipement complet, des médecins et techniciens et deux ambulances pour traiter à temps toute anomalie, a-t-il indiqué.

Figurant parmi les 130 premières personnes à Hai Duong à être vaccinée contre le COVID-19, Do Nhu Hoa, cheffe adjointe du poste de santé du district de Kim Thanh a déclaré être confiante car elle se sent équipée d’une “armure” pour participer à la lutte contre le COVID-19 ces prochains jours, surtout dans le contexte où le district de Kim Thanh n’a toujours pas éradiqué l’épidémie.

Concernant la campagne de vaccination, le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan a déclaré que sur la base du nombre de vaccins disponibles, le Vietnam s’efforcerait à vacciner tous les sujets désignés en 2021 et 2022. Pour les étrangers vivant au Vietnam, les autorités travailleront avec les ambassades de leurs pays pour déployer un plan de vaccination spécifique.

Onze groupes de personnes prioritaires pour la vaccination au Vietnam : Personnel médical ; Personnes impliquées dans la prévention et le contrôle de l’épidémie (Comités de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 à tous niveaux, personnel des zones de mise en quarantaine, reporters...) ; Personnel diplomatique, douaniers, agents d’immigration ; Forces armées ; Forces policières ; Professeurs et enseignants ; Personnes âgées de plus de 65 ans ; Travailleurs des services essentiels: aviation, transport, tourisme, approvisionnement en eau et en électricité… ; Personnes atteintes de maladies chroniques ; Personnes souhaitant travailler ou étudier à l’étranger ; Personnes vivant dans des zones épidémiques selon les indications épidémiologiques. -VNA