Hanoi, 19 mai (VNA) - Pour chacun des Vietnamiens, le Président Hô Chi Minh est toujours un symbole brillant de la moralité révolutionnaire, l’exemple du sacrifice, d’une vie vouée à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation vietnamiens, de la dévotion totale à la Patrie et au peuple.



Il a laissé aux générations vietnamiennes d’aujourd’hui et de demain un héritage spirituel infiniment riche, c’est l’ère Hô Chi Minh, la pensée Hô Chi Minh, le style Hô Chi Minh et particulièrement la moralité Hô Chi Minh.

«Sans moralité révolutionnaire, on ne peut pas diriger le peuple peu importe ses talents».

Le Président Hô Chi Minh, fondateur et formateur du Parti communiste du Vietnam, a souligné : «Le Parti n’est pas une organisation pour qu’on devienne haut gradé et s’enrichisse. Il doit accomplir sa mission de libérer le peuple, de rendre la Patrie puissant et les compatriotes heureux».

«Comme une rivière qui coule de sa source, elle se tarit si sa source n’existe pas, un arbre se fane s’il est dépouillé de sa racine. Chaque révolutionnaire doit avoir la moralité révolutionnaire, sans laquelle il ne peut pas diriger le peuple quel que soit son talent.» (Président Hô Chi Minh).

Pour accomplir cette mission, les révolutionnaires en général, les cadres et les membres du Parti en particulier doivent toujours faire des efforts, cultiver la moralité révolutionnaire, car «selon la pensée Hô Chi Minh, la moralité révolutionnaire peut se généraliser en quatre contenus essentiels : être loyal au pays et au peuple ; avoir de l’amour de l’être humain ; faire preuve d’application, d’économie, d’intégrité, de de désintéressement et de dévouement; et avoir un pur esprit d’internationalisme.

En résumé : «La moralité révolutionnaire consiste à lutter résolument toute sa vie pour la cause du Parti et de la révolution. C’est la chose la plus importante. À mettre les intérêts du Parti et du peuple travailleur au premier plan, avant ses intérêts personnels. À servir de tout son cœur et de toutes ses forces le peuple. Pour le Parti, pour le peuple qu’on combatte et se montre exemplaire sur tous les plans. À s’employer à étudier le marxisme-léninisme, à pratiquer toujours l’autocritique et la critique pour élever sa pensée, améliorer son travail et faire des progrès ensemble avec ses camarades».

Dès les jours de préparation politique, idéologique et organisationnelle de la naissance du Parti communiste du Vietnam, le Président Hô Chi Minh a précisé les exigences relatives aux qualités morales et aux compétences des cadres révolutionnaires, comprenant 23 préceptes pour chaque personne : «Économe. Affable sans être personnel. Résolu à corriger ses erreurs. Prudent sans être timide. Curieux. Patient. Studieux. Sacrifice des intérêts personnels pour les intérêts publics. Sans avidité de gloire et sans orgueil. La parole jointe à l’action. Idéologiquement ferme. Abnégation. Peu matérielle. Discret. Vis-à-vis des gens : Clément envers chaque individu, sérieux envers la collectivité, prêt à partager ses connaissances. Droit sans être téméraire. Attentif. Au travail : soigneux dans l’examen de la situation. Décidé. Courageux. Obéissant à la collectivité.»

Plus tard, à différents moments, le Président Hô Chi Minh a beaucoup parlé des qualités morales, mais a souligné que la moralité révolutionnaire se manifeste par des qualités: loyauté envers le pays et le peuple ; l’amour de l’être humain ; application, économie, intégrité, désintéressement et dévouement; et pur esprit d’internationalisme.

Parallèlement à la moralité, le Président Hô Chi Minh a demandé aux révolutionnaires d’être talentueux. Parce que selon lui, les cadres et membres du Parti vertueux sans talents sons bons à rien, mais s’ils sont talentueux sans vertu, alors peu importe leurs talents, ne sauraient rallier, diriger le peuple.

Par conséquent, la vertu donc être liée aux capacités, à la culture des compétences professionnelles... Chaque cadre et chaque membre du Parti doit régulièrement s’entraîner moralement et s’améliorer pour rassembler et attirer les masses; depuis lors, diriger et organiser les masses pour réaliser avec succès les tâches assignées.

Oncle Hô - brillant exemple de la moralité révolutionnaire

Pour la nation vietnamienne, le Président Ho Chi Minh est toujours un symbole brillant de la morale révolutionnaire ; un exemple de sacrifice de toute une vie à la cause révolutionnaire du Parti et du peuple ; et une volonté de servir la Patrie et le peuple.

Né et élevé à l’époque où le pays était dominé par les envahisseurs, le jeune Nguyen Tat Thanh, 21 ans, est parti à l’étranger pour trouver la voie du salut national. Durant trente ans d’activités à l’étranger, avec d’innombrables difficultés et obstacles, sa volonté n’a jamais été découragée. Il était toujours persévérant et déterminé à les surmonter pour viser un noble objectif : liberté pour le peuple, indépendance pour la Patrie.



Après être retourné au pays, le Président Ho Chi Minh a fondé le Parti communiste du Vietnam, avec des directives clairvoyantes et des décisions opportunes et créatives. Sous sa direction, le Parti a dirigé le peuple vietnamien pour mener la Révolution d’Août, vaincre les colonialistes français et les Japonais.Et pendant les décennies suivantes, jusqu’à son décès, le dirigeant éminent a sacrifié toute sa vie au combat pour l’indépendance et la liberté nationales et au bonheur du peuple vietnamien.

Le Président Ho Chi Minh s’est non seulement consacré à la cause de la libération du pays et du peuple vietnamien, mais également a fait de son mieux dans la lutte pour une humanité progressiste, pour la conscience et la dignité de l’homme, pour la paix dans le monde et l’amitié entre les nations. Par conséquent, le peuple vietnamien aime le Président Ho Chi Minh, mais aussi les gens du monde l’aiment et lui accordent respect et bons sentiments.

Si le patriotisme pour le peuple est la raison, la source, la motivation et le but de toutes les activités révolutionnaires du grand leader vietnamien, “assiduité, économie, intégrité, honnêteté” sont ses qualités fondamentales.

Il a appliqué à lui-même tous les concepts moraux qu’il a avancés, et même il a fait plus et mieux que ce qu’il a dit.

Concernant l’”assiduité”, le Président Ho Chi Minh a recherché sans relâche la voie du salut national. Puis, il a travaillé avec le Parti pour conduire l’œuvre révolutionnaire du peuple vietnamien à la victoire.

A propos d’”économie”, il est un bon exemple en matière de simplicité et de transparence. Bien qu’il soit le leader d’un pays, il était toujours très simple. Il portait des sandales en caoutchouc, des vêtements kaki, des chaussures en tissu. Il vécut avec les fonctionnaires et employés dans la base de résistance, dans une maison d’électricien à Hanoï, ou dans une simple maison sur pilotis avec quelques objets personnels. Même dans son travail, il valorisa toujours l’économie.

En ce qui concerne l’”intégrité”, il l’a montré dans ses paroles et ses actes. Il n’a jamais pensé à ses intérêts personnels, mais réfléchissait toujours à la façon de faire en sorte que le peuple ait une meilleure vie, ait suffisamment de nourriture et de vêtements, et que tout le monde puisse aller à l’école.

Quant à l’”honnêteté”, il était toujours modeste et respectueux des gens, s’intéressait à toutes les classes sociales, notamment les plus pauvres. En particulier, le Président Ho Chi Minh mettait les intérêts du peuple avant toute chose, et a sacrifié sa vie pour l’indépendance de la nation et la liberté du peuple.

Pratiquer la morale révolutionnaire conformément à la pensée du Président Ho Chi Minh

S’imprégnant de la pensée de Ho Chi Minh sur la morale révolutionnaire, pendant 90 ans d’édification et de développement de notre Parti, la plupart des cadres et membres du Parti ont promu la qualité et la morale révolutionnaires.

La majorité des cadres et membres du Parti ont toujours maintenu la qualité et la morale révolutionnaires, le patriotisme et un mode de vie sain. Ils sont restés fermes face aux bouleversements nationaux et mondiaux, accomplissant les tâches confiées à eux et contribuant à l’œuvre de Renouveau.

De nombreux cadres et membres du Parti travaillant dans des environnements complexes et dans des conditions difficiles, ont été actifs et créatifs. Ils ont recherché et appliqué de nouvelles méthodes de travail efficaces, gagnant la confiance du peuple et contribuant à la promotion du prestige et du rôle du Parti.



Très disciplinés, ils ont strictement respecté les statuts du Parti, les lois de l’État, les règles des localités, organes et unités où ils travaillaient.

Cependant, il y a encore des cadres et membres du Parti déficients en termes d’idéologie politique, tombant dans un individualisme égoïste et tentés par des intérêts matériels, ne remplissant pas leurs responsabilités et devoirs devant le Parti et le peuple.

Quelques cadres et membres du Parti, y compris des personnes occupant des postes à responsabilité, n’ont pas montré leur rôle de pionnier et d’exemple mais ont fait preuve de bureaucratie, entravant la cause du Parti, causant même de grandes pertes à la cause révolutionnaire nationale.

Pour que les cadres et membres du Parti s’imprègnent de la moralité révolutionnaire, les comités du Parti à tous les niveaux ont mis en œuvre et continuent à mettre en œuvre profondément la directive 05-CT/TW du Bureau politique du 12e mandat sur l’accélération du mouvement “Étudier et suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh”, ainsi que la résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti (12e mandat) portant sur “le renforcement de l’édification et du réajustement du Parti, la prévention et l’endiguement de la dégradation de l’idéologie politique, de la morale, du mode de vie, les manifestations d’auto-évolution et d’auto-transformation dans les rangs ».

En outre, ont été promulguées des réglementations pour améliorer la moralité révolutionnaire des membres du Parti, telles que réglementation N° 47-QD/TW sur les choses que les membres du Parti ne sont pas autorisés à faire, réglementation N° 101-QD/TW sur la responsabilité des membres du Parti en donnant un bon exemple, réglementation N° 124-QD/TW sur la supervision du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations socio-politiques et de la population en faveur de la formation de la morale et du style de vie des responsables et des membres du Parti, réglementation N° 109-QD/TW sur le travail d’inspection de l’organisation du Parti pour cultiver la moralité et le style de vie des cadres et membres du Parti, réglementation N° 08-QD/TW sur la responsabilité de donner l’exemple des cadres et membres du Parti, notamment membres du Bureau politique, du Secrétariat et du Comité central du Parti.

Dans chaque organisation du Parti, la pratique de la moralité révolutionnaire et la prévention et l’endiguement de la dégradation de l’idéologie politique, de la morale, du mode de vie, des manifestations d’auto-évolution et d’auto-transformation dans les rangs ont exhorté chaque cadre et membre du Parti à valoriser les points positifs, contribuant à construire un Parti transparent et puissant en matière de politique, d’idéologie, d’organisation et de moralité, selon l’esprit de la Résolution du 12e Congrès du Parti.

La pratique de la moralité révolutionnaire doit être menée régulièrement, constituant l’une des mesures importantes pour prévenir, lutter et détruire l’individualisme.

Elle doit être supervisée par les comités du Parti, par le peuple dans l’esprit de “compter sur le peuple pour construire le Parti”.

Chaque cadre et membre du Parti ne cesse de perfectionner la moralité par des actions concrètes dans la vie quotidienne et son travail. En outre, il faut valoriser l’exemplarité des cadres et membres du Parti en général, des hauts responsables, des gestionnaires et des leaders en particulier dans tous les domaines et la vie quotidienne.

Notamment, à la veille du 13e Congrès national du Parti, alors que nous devons choisir des personnes à la fois intègre et talentueuse pour diriger le pays, plus que jamais, chaque cadre et membres du Parti doivent vraiment être “assidu, économe, intègre, honnête”, et faire preuve d’intégrité et de droiture pour être digne du rôle de dirigeant et de serviteur fidèle du peuple. -VNA