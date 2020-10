L’Agence d’information de libération avec ses nobles missions historiques

Organe officiel du Front national de libération du Sud Vietnam

Le 12 octobre 1960, l’Agence d’information de libération a été officiellement fondée dans la base de résistance de Duong Minh Châu, dans la province de Tây Ninh (Sud). Née et développée dans une étape historique héroïque de la nation, l’Agence d’information de libération est fière d’être présente depuis les premiers jours jusqu’à la fin de la résistance anti-américaine et d’avoir accompli avec brio la tâche de couvrir l’histoire et d’avoir participé directement au combat, accompagnant le pays sur le chemin de la réunification nationale.

Afin de servir la fondation du Front national de libération du Sud Vietnam et de répondre aux nouvelles demandes et tâches de la révolution du Sud, le 12 octobre 1960, dans la forêt de Chàng Riêc, à Tây Ninh, l’Agence d’information de libération a diffusé son premier bulletin. Dans son préambule, elle a solennellement informé les compatriotes et les amis internationaux : «L’Agence d’information de libération est l’organe de porte-parole et d’information officiel du Front national de libération du Sud Vietnam, chargée de divulger les nouvelles et les riches expériences du peuple dans la lutte, de refléter la puissance grandissante du mouvement révolutionnaire et le dépérissement de l’administration du Sud Vietnam».



Deux mois après sa fondation, l’Agence d’information de libération a porté à la connaissance du plus grand nombre des informations sur un événement historique : la naissance du Front national de libération du Sud Vietnam (le 20 décembre 1960). Depuis cette date, l’Agence d’information de libération est considérée comme l’organe officiel du Front national de libération du Sud Vietnam.



Le bulletin de l’Agence d’information de libération est régulièrement émis vers Hanoi à 18h00 et est devenu une source d’information incontournable de nombreux médias au Vietnam et à l’étranger.

Grandir dans l’adversité

Malgré de nombreuses difficultés rencontrées en termes de ressources humaines et de moyens techniques, l’Agence d’information de libération n’a cessé de se développer à la fois sur le plan d’organisation et de force.

L’Agence d’information de libération a son siège dans la base de résistance de Duong Minh Châu à Tây Ninh et ses antennes dans tout le Sud Vietnam. Le nombre de reporters, rédacteurs et techniciens a fortement fluctué, avec ceux qui se sont sacrifiés et d’autres venant en renfort. À partir de 1965, le personnel de l’Agence d’information de libération a connu une forte hausse. Il a atteint 441 personnes à la fin de 1974.

Avec pour slogan «Les ondes radio ne s’éteignent jamais», l’Agence d’information de libération, dotée d’un émetteur de 15W, a amélioré ses moyens techniques disponibles tout en prennant livraison de nouveaux moyens fournis en renfort et en aide par des sources différentes. Elle est ainsi devenue l’organe de presse le mieux équipé et à plus haut niveau de sécurité parmi les organes de presse révolutionnaire dans le Sud à l’époque.

Au cours de ses plus de 15 ans de fondation et de développement sous les bombardements des ennemis, l’Agence d’information de libération a dû à des dizaines de reprise évacuer son siège. Tantôt dans la base de résistance de Tây Ninh (en 1960), tantôt à Mã Đà (province de Dông Nai) appartenant à la base de résistance Đ (début 1961), tantôt près de la frontière avec le Cambodge, voire temporairement sur le sol cambodgien quand les États-Unis élargissaient la guerre d’Indochine (en 1973). Ses bureaux permanents dans tout le Sud ont continûment déménagé, étant attaqués par des forces américano-fantoches. Certains bureaux permanents ont perdu tous leurs hommes au combat et devaient être créés à nouveau et transférer leur siège.’



Bien que face à tant de difficultés et de souffrances, au fil de plus de 15 ans depuis sa naissance à sa fusion avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en 1976, l’Agence d’information de libération avait toujours pris les devants dans le travail d’information et de propagande, devenant l’organe principal du bloc des médias révolutionnaires au Sud durant la résistance anti-américaine et la période suivant la réunification nationale.

Accomplir la noble mission historique

En tant qu’organe du Front de libération nationale du Sud, et plus tard, du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam, l’Agence d’information de libération a fait l’apologie de la vérité et s’est alignée sur la direction du Parti, devenant une arme de lutte révolutionnaire affûtée et puissante.



L’Agence d’information de libération maintenait toujours le flux d’informations et était présente sur la plupart des fronts et points chauds du champ de bataille au Sud. Ses nouvelles et ses photos étaient toujours d’actualité. Parallèlement à la fourniture d’informations actualisées aux agences de presse nationales et étrangères, ses nouvelles et ses photos ont aidé le Comité central du Parti pour le Sud à analyser et évaluer la situation pour prendre des décisions stratégiques, à donner à temps des directives concernant les activités sur le champ de bataille.



Pas un champ de bataille, pas une direction d’avancement, pas une seule zone de bataille n’étaient suivis par des journalistes de l’Agence d’information de libération. Les images de reporters travaillant sous des « pluies de bombes, de tirs et de balles » sur le champ de bataille pour avoir des nouvelles instantanées, des photos sentant encore la poudre à canon, étaient familières aux participants des batailles, ainsi qu’aux agences de presse nationales et étrangères.



Ses journalistes ont été les premiers à être présents sur des sites importants où se sont produites les victoires de la Révolution en 1975...

Le 30 avril 1975, l’Agence d’information de libération a accompli une tâche historique importante d’une agence de presse révolutionnaire au Sud Vietnam, qui était de prendre en charge la gestion de « Viet Tan xa » - agence de presse du gouvernement de la République du Vietnam.



En accomplissant brillamment sa mission d’informations et en participant directement à la bataille pleine d’exploits et de sacrifices pendant la guerre ardue contre l’invasion étrangère, l’Agence d’information de libération a accompli sa mission historique.

Le 24 mai 1976 a été un moment historique du secteur de l’information révolutionnaire, l’Agence vietnamienne d’Information (Viet Nam Thong tan xa) et l’Agence d’information de libération ont officiellement fusionné et le 12 mai 1977, le nom d’Agence vietnamienne d’Information (Thong tan xa Viet Nam) a été officialisé.

Actuellement, les bureaux de l’Agence vietnamienne d’Information dans le Sud et dans le Centre-Hauts Plateaux du Centre sont autorisés à gérer et à diriger le fonctionnement des organes dans le domaine de gestion de l’Agence d’information de Libération dans le passé.



Ces deux bureaux régionaux continuent de promouvoir la glorieuse et fière tradition de l’Agence d’information de libération, contribuant au développement de l’Agence vietnamienne d’Information pour qu’elle soit toujours digne d’être le centre d’information stratégique du Parti et de l’Etat./.