Si estás en Hanoi un fin de semana, es probable que veas a un grupo de extranjeros deambulando por las calles, pero a diferencia de otros, estos no llevan las consabidas mochilas a las espaldas, sino bolsas en la mano en las que van echando cuanta basura detectan según avanzan.

El hecho de que Kendall comenzara a dirigir una organización ambiental en Hanoi fue pura coincidencia.



Cuando viajó por primera vez a Hanoi en 2016 para visitar a su hermano, luego instructor en una universidad local, la hospitalidad de la ciudad, su gastronomía única y, por supuesto, su desbordante cultura, lo cautivaron de inmediato.



Sin embargo, lo único que no pudo aceptar fue la lamentable despreocupación que observó entre los lugareños hacia el medio ambiente.



Aunque no dominaba bien el idioma vietnamita, Kendall intentó disuadirlos de tirar basura por doquier y no en los cestos habilitados a ese fin. Viendo que sus invocaciones no surtían efecto, decidió tomar el asunto en sus propias manos.



Llamó entonces a un pequeño grupo de amigos y, dispuestos a predicar con el ejemplo, se fueron a las orillas de un canal y se pasaron el día sacando montañas de basura de las aguas.



La persistencia con que realizaron esa labor llegó a ser conocida por el Comité Popular de Hanoi, cuyo presidente, Nguyen Duc Chung, agradeció públicamente el positivo ejemplo de “Keep Hanoi Clean” y sus contribuciones a la higienización de la capital vietnamita.



La iniciativa se expandió y en la actualidad “Keep Hanoi Clean” tiene divisiones funcionando en todos los distritos de Hanoi, cada una con su propia agenda.



Pero el amor duradero por la capital vietnamita, así como las preocupaciones sobre sus manejos y probabilidades ambientales, sigue siendo el objetivo común de la organización.



“Aunque (Kendall) es extranjero, se preocupa mucho por el medio ambiente local. Incluso limpia nuestro vecindario”, comentó una ciudadana después de presenciar sus actividades de limpieza.



“Inicialmente me parecieron extrañas sus acciones, pero la dedicación y la constancia con que las realizan me llevaron a admirarlos”, agregó.