     Vietnam-Cuba     Relato de una amistad imperecedera

Recuerdos imborrables

“Al comerte una fruta, piensa en aquel que plantó el árbol”, reza un tradicional proverbio en Vietnam, de ahí que los vietnamitas honran perennemente a sus héroes.



Sembrado de estatuas de patriotas y mártires, no solo los nombres de muchas de sus calles evocan a quienes dieron la vida por la causa justa de la independencia y reunificación nacional, sino que el país jamás se desvincula del ejemplo de Ho Chi Minh y sus ideales. Tampoco es desmemoriado con los amigos que le tendieron la mano en los momentos difíciles.



En ese sentido, en la retina de muchos vietnamitas permanece grabada una imagen: la de Fidel Castro, con su uniforme verde olivo, ondeando la bandera del Frente de Liberación Nacional del Sur para contagiarle su optimismo a los combatientes revolucionarios.



Igualmente recuerdan siempre una frase: “Por Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra sangre”, pronunciada por el líder cubano durante la Primera Conferencia Tricontinental de La Habana, en enero de 1966.



Corría septiembre de 1973, cuando Fidel realizó una visita histórica a Vietnam en uno de los momentos más tensos de la resistencia contra la invasión norteamericana. Y aunque los vietnamitas intentaron disuadirlo por considerar aquella expedición demasiada riesgosa, se convirtió en el primer y único Jefe de Estado extranjero en acudir a la zona liberada del Sur.



Jamás un mandatario extranjero se había acercado siquiera a esa región, donde el Paralelo 17 todavía fracturaba en dos un país indivisible y los continuos bombardeos y las minas sin estallar constituían una seria amenaza de muerte.



De hecho, en su recorrido por las provincias de Quang Binh y Quang Tri, el convoy de Fidel debió detenerse para trasladar con urgencia a una joven vietnamita gravemente herida por la metralla del enemigo.



“Si él no me hubiese ayudado, yo no estaría en este mundo”, afirma emocionada Nguyen Thi Huong, quien al conocer la noticia del deceso del líder cubano el 25 de noviembre de 2016, tras 90 años de una vida muy viva, no pudo evitar llorar sin consuelo ante la pérdida del segundo padre al que llamaba afectuosamente “abuelo”.



Como ella, miles de vietnamitas acudieron por esas fechas a la embajada cubana en Hanoi para expresar sus condolencias, con sinceras muestras de gratitud y respeto. Mientras, el Estado y las autoridades del país indochino declararon un día de duelo nacional en honor de quien, en palabras muy suyas, más que un aliado o amigo supo ser ante todo “un hermano”.



Pasan los años y Vietnam nunca olvida. Especialmente, en Quang Tri, donde todavía se aprecian las cicatrices de la guerra, late el recuerdo de aquella visita que es hoy una presencia permanente, gracias al monumento erigido para rendirle homenaje a Fidel.

Como recuerda Nguyen Trung Thanh, embajador de Vietnam en Cuba hasta 2020, por aquel entonces los enemigos no querían que se supiera que esta provincia era ya una zona liberada. La visita de Fidel hizo posible que el mundo lo supiera. Por ello, subraya, pero sobre todo por poner en alto los ideales de la solidaridad, la valentía, la dignidad, y el impulso de seguir luchando por la justicia, Fidel y Cuba calaron en el corazón de los vietnamitas.